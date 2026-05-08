Από το TACO στο... ΝΑCHO: Τι σημαίνει ο νέος όρος της Wall Street για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το νέο ακρωνύμιο NACHO σηματοδοτεί την αυξανόμενη πεποίθηση ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν σύντομα λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές θεωρούν πλέον τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ ως μόνιμο γεωπολιτικό κίνδυνο, με άμεση επίδραση στις τιμές του πετρελαίου και το κόστος μεταφοράς.

Οι πρόσφατες εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ εντείνουν την αβεβαιότητα και υπονομεύουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι τιμές του πετρελαίου Brent παραμένουν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, 38% υψηλότερα από πριν την κρίση, ενώ τα ασφάλιστρα κινδύνου για πλοία στην περιοχή αυξάνονται σημαντικά.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα παρατεταμένο μπλοκάρισμα των Στενών θα προκαλούσε επίμονο πληθωριστικό σοκ και πιθανή παγκόσμια ύφεση. Snapshot powered by AI

Μια νέα χρηματιστηριακή αργκό κάνει την εμφάνισή της, αντικαθιστώντας το γνωστό πλέον «TACO trade» που προέρχεται από τη φράση «Trump Always Chickens Out» (Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει/κάνει πίσω). Το νέο ακρωνύμιο είναι το NACHO — “Not A Chance Hormuz Opens”, δηλαδή «(δεν υπάρχει) καμία πιθανότητα να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ», και αποτυπώνει την αυξανόμενη δυσπιστία των επενδυτών ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα αποκλιμακωθεί άμεσα.

Σύμφωνα με traders και αναλυτές, οι αγορές έχουν αρχίσει να θεωρούν πως οι διαταραχές στη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια αρτηρία του Ορμούζ δεν αποτελούν πλέον ένα προσωρινό γεωπολιτικό σοκ, αλλά ένα νέο, πιο μόνιμο περιβάλλον κινδύνου. Η δίοδος θεωρείται κρίσιμη για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως και κάθε ένταση στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε άνοδο τιμών και αυξημένο κόστος μεταφορών.

«Ουσιαστικά, η αγορά χάνει την ελπίδα της για μια γρήγορη λύση», δήλωσε στο CNBC ο αναλυτής της αγοράς της eToro, Zavier Wong. Όπως εξηγεί κάθε ανακοίνωση περί εκεχειρίας προκαλούσε αρχικά πτώση στις τιμές του πετρελαίου, όμως η πραγματικότητα στο πεδίο διέψευδε γρήγορα τις προσδοκίες. Έτσι, το NACHO εκφράζει πλέον την αντίληψη ότι το ακριβό πετρέλαιο δεν είναι μια πρόσκαιρη αναταραχή, αλλά η νέα κανονικότητα των αγορών.

Για του λόγου το αληθές, μόλις χθες οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πυρά στο Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη ότι ξεκίνησε την αντιπαράθεση. Οι νέες εχθροπραξίες κλυδωνίζουν ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός των δύο χωρών, η οποία είχε ήδη υποστεί πιέσεις από επανειλημμένες κατηγορίες για παραβιάσεις.

Το αποτέλεσμα είναι έκδηλο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας περίπου 38% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση της κρίσης. Παράλληλα, τα ασφάλιστρα κινδύνου για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ έχουν εκτοξευθεί, στοιχείο που δείχνει ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν βλέπουν άμεση επιστροφή στην ομαλότητα.

Οι αναλυτές της State Street Global Advisors δήλωσαν ότι το εμπόριο TACO (όρος της χρηματιστηριακής αργκό που χρησιμοποιούν οι επενδυτές στη Wall Street για να περιγράψουν το γεγονός οτι ο Τραμπ τελικά αποσύρει τις εμπορικές και γεωπολιτικές του απειλές), εκτυλίσσεται τώρα παράλληλα με το εμπόριο NACHO.

«Οι συναλλαγές TACO και NACHO εξελίσσονται ταυτόχρονα στο δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας δεν έχουν εμποδίσει την ανάκαμψη του S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά», έγραψαν σε πρόσφατο σημείωμα. Ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προειδοποιούν οι αναλυτές, πιθανότατα θα πυροδοτούσε «ένα πιο επίμονο πληθωριστικό σοκ», ενώ παράλληλα θα αύξανε την πιθανότητα μιας παγκόσμιας ύφεσης, πρόσθεσε.