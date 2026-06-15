Το Πακιστάν, τα δίκτυα ναρκωτικών και οι ανησυχίες για τη σταθερότητα στη Νότια Ασία

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται η περιοχή του λεγόμενου «Χρυσού Ημισελήνου»

Newsbomb

Το Πακιστάν, τα δίκτυα ναρκωτικών και οι ανησυχίες για τη σταθερότητα στη Νότια Ασία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Πακιστάν κατηγορείται ότι διατηρεί ή ανέχεται δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονται με εξτρεμιστικές οργανώσεις στη Νότια Ασία.
  • Η περιοχή του «Χρυσού Ημισελήνου» παραμένει κεντρικός κόμβος παραγωγής και διακίνησης οπίου, παρά τη μείωση της καλλιέργειας στο Αφγανιστάν μετά το 2022.
  • Η χρήση drones για τη μεταφορά ναρκωτικών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το 2020, δυσχεραίνοντας την επιτήρηση των συνόρων Ινδίας
  • Πακιστάν.
  • Οι θαλάσσιες διαδρομές στην Αραβική Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό αποτελούν βασικούς διαδρόμους διακίνησης ναρκωτικών προς την Αφρική και την Ευρώπη.
  • Η διακίνηση ναρκωτικών στη Νότια Ασία έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών ομάδων, απαιτώντας διεθνή συνεργασία και ενίσχυση της επιτήρησης.
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Η χρήση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών ως εργαλείου άσκησης πίεσης και υπονόμευσης της περιφερειακής ασφάλειας αποτελεί εδώ και δεκαετίες αντικείμενο έντονης συζήτησης μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και αναλυτών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκθέσεις ασφαλείας και στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από τις ινδικές αρχές, το Πακιστάν κατηγορείται ότι διατηρεί ή ανέχεται δίκτυα τα οποία συνδέουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών με εξτρεμιστικές και τρομοκρατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η διακίνηση ηρωίνης, συνθετικών ναρκωτικών, η χρήση drones για μεταφορές μικρών φορτίων, καθώς και τα παράνομα δίκτυα χρηματοδότησης μέσω hawala, έχουν διαμορφώσει ένα πολύπλοκο σύστημα που ξεπερνά τα όρια του οργανωμένου εγκλήματος και αποκτά διαστάσεις ζητήματος εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας.

Ο ρόλος του «Χρυσού Ημισελήνου»

Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται η περιοχή του λεγόμενου «Χρυσού Ημισελήνου» (Golden Crescent), η οποία περιλαμβάνει το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Πακιστάν και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ζώνες παραγωγής οπίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), η καλλιέργεια οπίου στο Αφγανιστάν μειώθηκε δραματικά μετά την απαγόρευση που επέβαλαν οι Ταλιμπάν το 2022. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι τα υφιστάμενα δίκτυα διακίνησης παρέμειναν ενεργά, αξιοποιώντας αποθέματα οπιοειδών αλλά και τη στροφή προς συνθετικές ουσίες, όπως η μεθαμφεταμίνη.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι οι διαδρομές μέσω των πακιστανικών επαρχιών Βαλουχιστάν και Χάιμπερ Παχτούνχβα, καθώς και μέσω των ακτών του Μακράν, εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς άξονες διακίνησης προς τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη.

Η αύξηση των κατασχέσεων και η χρήση drones

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι ινδικές αρχές, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στις κατασχέσεις ναρκωτικών κατά μήκος των συνόρων Ινδίας – Πακιστάν. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αυξανόμενη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για τη μεταφορά ναρκωτικών και άλλων παράνομων φορτίων.

Ινδικές υπηρεσίες ασφαλείας υποστηρίζουν ότι οι περιπτώσεις εντοπισμού drones έχουν αυξηθεί θεαματικά μετά το 2020, γεγονός που αποδίδεται στην υιοθέτηση νέων μεθόδων από κυκλώματα λαθρεμπορίου που επιχειρούν να παρακάμψουν τα παραδοσιακά συστήματα επιτήρησης των συνόρων.

Παράλληλα, στοιχεία του Γραφείου Ελέγχου Ναρκωτικών της Ινδίας (NCB) καταγράφουν σημαντική άνοδο στις κατασχέσεις συνθετικών ναρκωτικών και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με διασυνοριακή διακίνηση.

Οι θαλάσσιες διαδρομές και η επέκταση προς την Αφρική

Εκτός από τα χερσαία σύνορα, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι θαλάσσιες διαδρομές. Εκθέσεις διεθνών οργανισμών και ερευνητικών κέντρων που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα αναφέρουν ότι η Αραβική Θάλασσα και ο Ινδικός Ωκεανός έχουν εξελιχθεί σε βασικούς διαδρόμους μεταφοράς ναρκωτικών.

Η ανατολική ακτή της Αφρικής, με χώρες όπως η Μοζαμβίκη και η Κένυα, αναφέρεται συχνά ως σημείο εισόδου σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών. Παράλληλα, κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά κατασχέσεων σε ύδατα της Σρι Λάνκα και των Μαλδίβων, με τις τοπικές αρχές να ανακοινώνουν τη σύλληψη πληρωμάτων που φέρονται να συνδέονται με δίκτυα διακίνησης από τη Νότια Ασία.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος

Η Ευρώπη παραμένει ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα και ανακοινώσεις ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα μεγάλες κατασχέσεις ηρωίνης και άλλων ουσιών που φέρονται να συνδέονται με δρομολόγια προερχόμενα από το Πακιστάν.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα φορτία συχνά αποκρύπτονται μέσα σε νόμιμα εμπορεύματα, με στόχο την είσοδό τους σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια και τη διανομή τους μέσω διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Μια πρόκληση με περιφερειακές και διεθνείς προεκτάσεις

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ερμηνείες που υπάρχουν γύρω από τον βαθμό εμπλοκής κρατικών ή μη κρατικών παραγόντων, ολοένα και περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή αποτελεί ζήτημα που υπερβαίνει τα όρια της εγκληματικότητας.

Οι επιπτώσεις αγγίζουν την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών οργανώσεων και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού. Για τον λόγο αυτό, διεθνείς οργανισμοί και κυβερνήσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της θαλάσσιας επιτήρησης, της συνεργασίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, της αντιμετώπισης των παράνομων δικτύων χρηματοδότησης και της στενότερης συνεργασίας μέσω πολυμερών οργανισμών όπως ο ΟΗΕ και η UNODC.

Καθώς οι διαδρομές και οι μέθοδοι των κυκλωμάτων εξελίσσονται, η αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την περιφερειακή ασφάλεια στη Νότια Ασία και πέραν αυτής.

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