Το παρασκηνιακό μέτωπο του Πακιστάν και η τρομοκρατία κατά της Ινδίας

Η διακίνηση ναρκωτικών μέσω δικτύων που συνδέονται με το Πακιστάν προς την Ινδία παραμένει μια υποτιμημένη αλλά διαρκής πρόκληση ασφαλείας

  • Η διακίνηση ναρκωτικών μέσω δικτύων που συνδέονται με το Πακιστάν προς την Ινδία αποτελεί μια διαρκή και υποτιμημένη πρόκληση ασφαλείας.
  • Τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών ομάδων που δρουν κατά της Ινδίας.
  • Νέα μέσα διακίνησης ναρκωτικών περιλαμβάνουν τη χρήση drones κατά μήκος των συνόρων Ινδίας–Πακιστάν και τις θαλάσσιες διαδρομές μέσω της Αραβικής Θάλασσας.
  • Η μαζική εισροή ναρκωτικών σε παραμεθόριες περιοχές της Ινδίας προκαλεί σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, ενώ συνδέεται με παράνομη διακίνηση όπλων και χρηματοδότηση εξτρεμιστικών οργανώσεων.
  • Η Ουάσινγκτον θεωρεί τη συνεργασία με την Ινδία κρίσιμη για την αντιμετώπιση των εγκληματικών και εξτρεμιστικών δικτύων που απειλούν την περιφερειακή σταθερότητα και την ασφάλεια.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επί δεκαετίες διαμορφώσει την πολιτική τους στη Νότια Ασία γύρω από την ανάσχεση της κινεζικής επιρροής, τη διαχείριση των συνεπειών του Αφγανιστάν και την αποτροπή της δημιουργίας τρομοκρατικών καταφυγίων. Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, εκθέσεις ασφαλείας και ινδικές αξιολογήσεις, η διακίνηση ναρκωτικών μέσω δικτύων που συνδέονται με το Πακιστάν προς την Ινδία παραμένει μια υποτιμημένη αλλά διαρκής πρόκληση ασφαλείας.

Αναλυτές και ινδικές υπηρεσίες ασφαλείας υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο δεν αφορά πλέον αποκλειστικά το οργανωμένο έγκλημα, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο «γκρίζας ζώνης» (grey-zone tactics), όπου οικονομικά δίκτυα, λαθρεμπόριο και εξτρεμιστικές οργανώσεις αλληλοσυνδέονται. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα έσοδα από τη διακίνηση ναρκωτικών φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση εξτρεμιστικών ομάδων που δρουν κατά της Ινδίας, ενώ παράλληλα επιβαρύνουν την κοινωνική συνοχή σε παραμεθόριες περιοχές.

Το Δίκτυο του «Χρυσού Ημισελήνου»

Το Αφγανιστάν εξακολουθεί να θεωρείται βασικός κόμβος παραγωγής οπίου παγκοσμίως, παρά τη μείωση της καλλιέργειας μετά τις απαγορεύσεις των Ταλιμπάν το 2022. Διεθνείς εκθέσεις αναφέρουν ότι μεγάλα αποθέματα και η αυξανόμενη παραγωγή συνθετικών ουσιών έχουν διατηρήσει ενεργό το δίκτυο διακίνησης.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ινδικές αναφορές, το Πακιστάν εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό διάδρομο μεταφοράς αφγανικής ηρωίνης, χασίς και συνθετικών ουσιών προς την Ινδία αλλά και προς αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η Προεδρική Απόφαση του αμερικανικού State Department για το 2025 σχετικά με τις χώρες διακίνησης ναρκωτικών συμπεριέλαβε το Πακιστάν στις βασικές χώρες-διαμετακομιστές του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών, επικαλούμενη γεωγραφικούς και οικονομικούς παράγοντες.

Ινδικές υπηρεσίες ασφαλείας και δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι μέρος των κερδών από αυτά τα δίκτυα ενδέχεται να καταλήγει σε εξτρεμιστικές οργανώσεις, ενώ η διακίνηση χρημάτων πραγματοποιείται μέσω hawala networks και κρυπτονομισμάτων.

Νέα Μέσα Διακίνησης: Drones και Θαλάσσιες Διαδρομές

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την Ινδική Υπηρεσία Ελέγχου Ναρκωτικών (NCB), η αύξηση της χρήσης drones κατά μήκος των συνόρων Ινδίας–Πακιστάν, κυρίως στην περιοχή του Punjab. Η ετήσια έκθεση της NCB για το 2024 ανέφερε σημαντική αύξηση περιστατικών μεταφοράς ναρκωτικών μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία παρακάμπτουν φυσικά εμπόδια και συνοριακές περιπολίες.

Παράλληλα, οι θαλάσσιες διαδρομές μέσω της Αραβικής Θάλασσας παραμένουν ενεργές. Σύμφωνα με ινδικά δημοσιεύματα και δικαστικά έγγραφα, αρκετές επιχειρήσεις των ινδικών αρχών τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην κατάσχεση δεκάδων κιλών ηρωίνης και στη σύλληψη Πακιστανών υπηκόων σε περιοχές κοντά στο Gujarat. Οι έρευνες φέρονται να εξετάζουν διασυνδέσεις με κυκλώματα που δραστηριοποιούνται από λιμάνια όπως το Karachi και το Gwadar.

Η Διάσταση της «Γκρίζας Ζώνης»

Σύμφωνα με Ινδούς αναλυτές ασφαλείας, η μαζική εισροή ναρκωτικών σε παραμεθόριες περιοχές δημιουργεί σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπως το Punjab, όπου οι τοπικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για αύξηση της εξάρτησης νέων από ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, πρόσφατά κατηγορητήρια της ινδικής National Investigation Agency (NIA), σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζουν πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ υποθέσεων ναρκωτικών, παράνομης διακίνησης όπλων και χρηματοδότησης εξτρεμιστικών οργανώσεων. Ινδικές αρχές υποστηρίζουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κατασχέθηκαν όπλα και εκρηκτικά μαζί με φορτία ναρκωτικών, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες περί διασύνδεσης των δικτύων αυτών.

Οι Επιπτώσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες

Για την Ουάσινγκτον, το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας με την Ινδία στον Ινδο-Ειρηνικό. Αμερικανοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η αποσταθεροποίηση περιοχών της Ινδίας μέσω εγκληματικών και εξτρεμιστικών δικτύων θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ίδιες χρηματοοικονομικές δομές που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρημάτων από διακίνηση ναρκωτικών έχουν, σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις, συνδεθεί στο παρελθόν με δίκτυα χρηματοδότησης τρομοκρατίας, γεγονός που διατηρεί το ζήτημα υψηλά στις προτεραιότητες των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Μια Πιθανή Κατεύθυνση Πολιτικής

Δυτικοί και Ινδοί αναλυτές προτείνουν μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ινδίας σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και οικονομικών κυρώσεων κατά δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και παράνομων χρηματοροών.

Παράλληλα, σύμφωνα με think tank analyses και διεθνή δημοσιεύματα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν από την Ουάσινγκτον να εντάξει πιο ενεργά το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών στις συνομιλίες ασφαλείας με το Ισλαμαμπάντ, θεωρώντας ότι η διασύνδεση εγκληματικών και εξτρεμιστικών δικτύων αποτελεί πλέον ευρύτερη πρόκληση περιφερειακής σταθερότητας.

