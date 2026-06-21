Πακιστάν: Διπλή έκρηξη σκότωσε επτά άτομα - Τρεις τραυματίες

Δυο εκρήξεις πλάι σε δρόμο σκότωσαν επτά ανθρώπους στην επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, περιοχή που γειτονεύει με το Αφγανιστάν, ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο.

«Ιδιωτικό ημιφορτηγό που μετέφερε επιβάτες στοχοποιήθηκε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ο οποίος πυροδοτήθηκε με τηλεχειρισμό», ανέφερε ο Γιασίρ Αφρίντι, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιφέρεια Μπανού.

«Οι τραυματίες μεταφέρονταν σε νοσοκομείο όταν πυροδοτήθηκε δεύτερος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός», εξήγησε, διευκρινίζοντας πως «οι δυο εκρήξεις σκότωσαν επτά ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τρεις».

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση ως αυτό το στάδιο.

Το κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ) είναι ανάμεσα στις οργανώσεις που δρουν στην περιοχή αυτή, που γειτονεύει με το αφγανικό έδαφος.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ καταδίκασε την επίθεση, τόνισε πως η κυβέρνησή του παραμένει «αποφασισμένη να ξεριζώσει την τρομοκρατία» και να «προσαγάγει τους υπεύθυνος ενώπιον της δικαιοσύνης».

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί συχνά το Αφγανιστάν ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε μαχητές του ΚΤΠ και του προσάπτει την κυριότερη ευθύνη για την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Πακιστάν.

Οι δυο γειτονικές χώρες έχουν σχέσεις εξαιρετικά τεταμένες αφότου ανέκτησαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τον Αύγουστο του 2021. Οι σποραδικές εχθροπραξίες μεταμορφώθηκαν σε ανοικτό πόλεμο στα τέλη Φεβρουαρίου, με το Πακιστάν να εξαπολύει κύμα πολύνεκρων αεροπορικών βομβαρδισμών, και στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ.

Την περασμένη εβδομάδα, βομβαρδισμοί της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα. Επρόκειτο για τις πιο αιματηρές επιχειρήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

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