Βγάζετε τα παπούτσια σας πριν μπείτε στο σπίτι; Καθηγήτρια Μικροβιολογίας εξηγεί γιατί πρέπει

Snapshot Το 96% των παπουτσιών φέρουν κολοβακτηρίδια, με το 27% να περιέχει το επικίνδυνο βακτήριο E. coli που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις.

Τα παπούτσια μεταφέρουν βακτήρια όπως Clostridium και φαρμακοανθεκτικό Staphylococcus aureus (MRSA), καθώς και χημικές ουσίες και αλλεργιογόνα που απειλούν την υγεία.

Η έκθεση σε μόλυβδο και άλλες τοξικές ουσίες μέσω των παπουτσιών είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τα παιδιά και τα κατοικίδια, λόγω της επαφής τους με το πάτωμα.

Η συνήθεια να βγάζουμε τα παπούτσια πριν μπούμε στο σπίτι μειώνει σημαντικά την έκθεση σε μικρόβια και επιβλαβείς χημικές ουσίες και συμβάλλει στην υγεία και ασφάλεια των κατοίκων.

Η δημιουργία χώρου για παπούτσια στην είσοδο και η χρήση παντοφλών για τους επισκέπτες είναι απλά μέτρα για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής υγιεινής. Snapshot powered by AI

Μια απλή καθημερινή συνήθεια, όπως το να βγάζεις τα παπούτσια σου όταν μπαίνεις στο σπίτι μπορεί να συμβάλει στην καλή σου υγεία.

Αυτό αναλύει σε άρθρο της στο BBC η Manal Mohammed, καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Westminster, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Όταν ήμουν μικρή, πίστευα ότι ήταν απλώς ένας από τους πολλούς κανόνες καλής συμπεριφοράς. Όμως, καθώς μεγάλωσα (και έγινα πιο σοφή), συνειδητοποίησα ότι δεν πρόκειται για εμμονή με την καθαριότητα. Πρόκειται για υγεία, ασφάλεια και υγιεινή.

Η καθαριότητα συχνά συνδέεται με τη βρωμιά που είναι ορατή με γυμνό μάτι. Όμως, στην περίπτωση των παπουτσιών, αυτό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια είναι μικροσκοπικό και πολύ πιο επικίνδυνο από τη λάσπη ή το ξερό χορτάρι.

Τα παπούτσια που φοριούνται έξω μεταφέρουν βακτήρια, αλλεργιογόνα και τοξικές χημικές ουσίες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Σκεφτείτε πού πηγαίνουν τα παπούτσια σας κάθε μέρα: δημόσιες τουαλέτες, πεζοδρόμια, διάδρομοι νοσοκομείων και γκαζόν που έχουν υποστεί επεξεργασία με χημικά όπως ζιζανιοκτόνα και εντομοκτόνα για τον έλεγχο των ζιζανίων και των παρασίτων.

Σύμφωνα με μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Αριζόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 96% των παπουτσιών βρέθηκε θετικό σε κολοβακτηρίδια, τα οποία συνήθως βρίσκονται στα περιττώματα.

Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι το 27% περιέχει «E. coli», ένα βακτήριο που συνδέεται με διάφορες λοιμώξεις, μερικές από τις οποίες είναι δυνητικά θανατηφόρες.

Ενώ ορισμένα στελέχη του E. coli είναι ακίνδυνα, άλλα παράγουν τοξίνες Shiga, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αιματηρή διάρροια και να οδηγήσουν σε αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, μια πιθανώς θανατηφόρα πάθηση που μπορεί να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια.

Τα παιδιά κάτω των πέντε ετών διατρέχουν κίνδυνο λόγω του αναπτυσσόμενου ανοσοποιητικού τους συστήματος και του γεγονότος ότι βάζουν συνεχώς τα χέρια τους στο στόμα.

Όμως το E. coli δεν είναι το μόνο μικρόβιο που βρίσκεται στο σαλόνι σας. Τα παπούτσια συγκεντρώνουν επίσης το Clostridium, ένα βακτήριο γνωστό ότι προκαλεί επώδυνη και μερικές φορές σοβαρή διάρροια, καθώς και το Staphylococcus aureus, συμπεριλαμβανομένου του MRSA, ενός φαρμακοανθεκτικού «υπερμικροβίου» που μπορεί να προκαλέσει βαθιές δερματικές λοιμώξεις, πνευμονία ή ακόμη και θανατηφόρες λοιμώξεις του αίματος.

Δεν είναι μόνο τα μικρόβια

Οι κίνδυνοι για την υγεία δεν περιορίζονται στα βακτήρια.

Τα παπούτσια λειτουργούν επίσης ως φορείς χημικών ουσιών και αλλεργιογόνων. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα παπούτσια εξωτερικής χρήσης μπορεί να περιέχουν φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα και βαρέα μέταλλα όπως ο μόλυβδος, γεγονός που ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ειδικά για τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια.

Η έκθεση στον μόλυβδο, ο οποίος βρίσκεται στη σκόνη ή στο έδαφος, είναι επιβλαβής για τα παιδιά, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους και να προκαλέσει δια βίου γνωστικά προβλήματα.

Επιπλέον, αλλεργιογόνα όπως η γύρη μπορούν να κολλήσουν στις σόλες, προκαλώντας αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.

Μέσα στο σπίτι, μπορείτε να περπατάτε χωρίς παπούτσια ή με παπούτσια που χρησιμοποιείτε μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα υλικά στεγανοποίησης της άσφαλτου που χρησιμοποιούνται στους δρόμους περιέχουν καρκινογόνες ενώσεις.

Μια αμερικανική μελέτη αποκάλυψε ότι αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να ανιχνευθούν σε εσωτερικούς χώρους και να βρίσκονται στη σκόνη των εσωτερικών χώρων, μερικές φορές σε επίπεδα 37 φορές υψηλότερα από αυτά που ανιχνεύονται σε εξωτερικούς χώρους.

Και περνούν τον περισσότερο χρόνο τους στο πάτωμα: τα παιδιά και τα κατοικίδια.

Τα παιδιά σέρνονται, παίζουν και συχνά βάζουν τα χέρια τους στο στόμα. Τα κατοικίδια γλείφουν τα πόδια τους αφού περπατήσουν σε μολυσμένες επιφάνειες. Το να φοράτε παπούτσια εξωτερικού χώρου μέσα στο σπίτι μπορεί να αυξήσει την έκθεσή τους σε επιβλαβείς ουσίες.

Καθαρά δάπεδα, υγιεινά σπίτια

Με βάση τα στοιχεία που έχω, οι κανόνες της μητέρας μου δεν είναι πια λάθος. Στην πραγματικότητα, είναι ένα από τα απλούστερα και πιο αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας που μπορείτε να υιοθετήσετε στο σπίτι σας.

Βγάζοντας τα παπούτσια σας όταν μπαίνετε, δεν αποτρέπετε μόνο τη βρωμιά από το να λερώσει το χαλί, αλλά μειώνετε επίσης σημαντικά την έκθεση της οικογένειάς σας σε μικρόβια και επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Και δεν είναι δύσκολο να το κάνετε. Αφήστε ένα χώρο για τα παπούτσια κοντά στην είσοδο. Μπορείτε επίσης να βάλετε μια παπουτσοθήκη ή ένα καλάθι, ή ακόμα και άνετες παντόφλες για τους επισκέπτες.

Το να ζητάτε από τους ανθρώπους να βγάλουν τα παπούτσια τους πριν μπουν στο σπίτι σας μπορεί να φαίνεται κάπως περίεργο στην αρχή, αλλά είναι εύκολο να ξεχάσετε ότι κάτι τόσο συνηθισμένο όπως η είσοδος στο σπίτι μπορεί να ενέχει κρυφούς κινδύνους.

https://www.instagram.com/reel/DZ3E6z1DImJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης