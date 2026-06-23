Γιατί ο Τραμπ έχει εμμονή με τον αριθμό 22;

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 22 ιρανικά πλοία, ότι διέψευσε 22 νομπελίστες οικονομολόγους και ότι συναντήθηκε με 22 ιατρικούς ειδικούς

Newsbomb

Γιατί ο Τραμπ έχει εμμονή με τον αριθμό 22;
President Donald Trump speaks in the Oval Office of the White House during an executive order signing about quantum computing, Monday, June 22, 2026, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη εμμονή με τον αριθμό 22.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αναφέρεται επανειλημμένα στον συγκεκριμένο αριθμό όταν μιλά για μια σειρά θεμάτων, από τον πόλεμο με το Ιράν και την αμερικανική οικονομία μέχρι τις παρεμβάσεις εξωραϊσμού στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 22 ιρανικά πλοία, ότι απέδειξε πως 22 βραβευμένοι με Νόμπελ οικονομολόγοι έκαναν λάθος στις προβλέψεις τους για την οικονομία και ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης ιατρικής εξέτασης στο νοσοκομείο Walter Reed συναντήθηκε με 22 ειδικούς γιατρούς.

Παρά τη συχνότητα με την οποία εμφανίζεται ο αριθμός στις δημόσιες τοποθετήσεις του, δεν υπάρχει σαφής εξήγηση για τη σημασία του. Ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει γιατί χρησιμοποιεί τόσο συχνά το «22», αφήνοντας πολιτικούς αναλυτές και χρήστες των κοινωνικών δικτύων να διατυπώνουν διάφορες θεωρίες.

Οι θεωρίες για την εμμονή

Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι η επαναλαμβανόμενη αναφορά στον αριθμό συνδέεται με τη συζήτηση περί τρίτης προεδρικής θητείας, κάτι που απαγορεύεται ρητά από την 22η Τροποποίηση του αμερικανικού Συντάγματος.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία, ο Τραμπ έχει αφήσει αρκετές φορές να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία το 2028, ενώ έχει αναφερθεί και σε πιθανά «παραθυράκια» του Συντάγματος.

Τον Μάρτιο είχε δηλώσει στο NBC News ότι «δεν αστειεύεται» σχετικά με το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας, προσθέτοντας ότι «πολλοί άνθρωποι θέλουν να το κάνω».

Άλλοι χρήστες του διαδικτύου συνδέουν την επαναλαμβανόμενη χρήση του ίδιου αριθμού με πιθανή γνωστική ή νοητική έκπτωση του 80χρονου προέδρου, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα επαναληπτικής συμπεριφοράς.

Το «22» εμφανίζεται παντού

Ο Τραμπ έχει επίσης:

  • Επικρίνει τους New York Times επειδή δημοσίευσαν ένα άρθρο για συνταγογραφούμενα φάρμακα στη σελίδα 22.
  • Παραπονεθεί ότι ένα υποθετικό ταξίδι στην Ασία απαιτεί 22 ώρες πτήσης.
  • Αναφερθεί σε μια πισίνα που κατασκεύασε πριν από 22 χρόνια.
  • Ισχυριστεί ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει 22 σιντριβάνια, ενώ στην πραγματικότητα έχει 18.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το εβραϊκό Χάνουκα τον περασμένο Δεκέμβριο, είπε ότι πιλότοι που συμμετείχαν στην επίθεση κατά του Ιράν του ανέφεραν: «Προετοιμαζόμασταν γι’ αυτό επί 22 χρόνια».

Την Κυριακή έγραψε επίσης στην πλατφόρμα Truth Social: «Πολύς κόσμος σκοτώνεται στο Σικάγο. 22 άνθρωποι πυροβολήθηκαν».

Δεν είναι η πρώτη αριθμητική εμμονή

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ φαίνεται να προσκολλάται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό.

Πέρυσι δημοσιεύματα ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσε συχνά τον αριθμό 92 ή 93 στις δημόσιες ομιλίες του.

Για παράδειγμα, είχε ισχυριστεί ότι κέρδισε την κομητεία Wayne στη Βόρεια Καρολίνα με ποσοστό 92%, ενώ η πραγματική διαφορά ήταν μόλις 16 ποσοστιαίες μονάδες. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το 92% της ακτογραμμής του Κόλπου του Μεξικού, ενώ το πραγματικό ποσοστό είναι περίπου 46%.

Κατά την πρώτη του θητεία, σύμφωνα με το Bloomberg, αγαπημένος του αριθμός ήταν το 10.000.

Όπως σημείωνε τότε το δημοσίευμα, ο Τραμπ χρησιμοποιούσε συχνά τον αριθμό αυτό για να περιγράψει:

  • τους βαθμούς που θα είχε κερδίσει ο δείκτης Dow Jones,
  • τον αριθμό των συμμετεχόντων στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις,
  • ή ακόμη και όσους περίμεναν έξω από αυτές χωρίς να μπορούν να εισέλθουν.

Και άλλοι πρόεδροι είχαν τις δικές τους προλήψεις

Η ιδιαίτερη σχέση πολιτικών ηγετών με συγκεκριμένους αριθμούς δεν είναι πρωτοφανές φαινόμενο.

Ο Φράνκλιν Ρούσβελτ απέφευγε να ταξιδεύει στις 13 οποιουδήποτε μήνα και δεν δεχόταν ποτέ να παραθέσει δείπνο με 13 καλεσμένους.

Αντίθετα, ο Γουίλσον θεωρούσε το 13 «τον πιο τυχερό από όλους τους αριθμούς» και μάλιστα εγκατέλειψε το μεσαίο του όνομα ώστε το πλήρες όνομά του να αποτελείται από 13 γράμματα.

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