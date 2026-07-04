Τουρκία: Μεθυσμένος Βρετανός ξυλοκόπησε τη σύζυγο και τα παιδιά του μέσα σε εστιατόριο (βίντεο)

Η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη βίαιη επίθεση του Βρετανού τουρίστα, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τουρκία: Μεθυσμένος Βρετανός ξυλοκόπησε τη σύζυγο και τα παιδιά του μέσα σε εστιατόριο (βίντεο)

Στιγμιότυπο από την επίθεση του Βρετανού τουρίστα 

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  • Ένας μεθυσμένοςρετανός τουρίστας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους μέσα σε εστιατόριο στο Μαρμαρίς της Τουρκίας.
  • Τα παιδιά προσπάθησαν να προστατεύσουν τη μητέρα τους, αλλά επίσης δέχτηκαν βία από τον πατέρα τους.
  • Πελάτες και προσωπικό του εστιατορίου ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι την άφιξη της αστυνομίας.
  • Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.
  • Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την υγεία των θυμάτων.
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Σκηνές σοκ εκτυλίχθηκαν σε εστιατόριο στην περιοχή Μαρμαρίς, στην επαρχία Μούγλα της Τουρκίας, όταν ένας Βρετανός τουρίστας συνελήφθη αφού επιτέθηκε βίαια στη σύζυγό του και στα παιδιά τους, τα οποία προσπάθησαν να τη βοηθήσουν και να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν άρχισε να χτυπά τη σύζυγό του μέσα στο εστιατόριο, η οποία στο βίντεο φαίνεται να καταρρέει. Τα παιδιά του προσπάθησαν να παρέμβουν για να προστατεύσουν τη μητέρα τους, ωστόσο έγιναν και τα ίδια στόχος της βίαιης συμπεριφοράς του.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους πελάτες και το προσωπικό του καταστήματος, οι οποίοι έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να προστατεύσουν τα θύματα μέχρι την άφιξη των Αρχών.

Συνελήφθη επί τόπου

Η αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και συνέλαβε τον Βρετανό τουρίστα, ο οποίος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου παραμένει υπό κράτηση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας και των παιδιών, ενώ οι τουρκικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

https://www.instagram.com/reel/DaVG9s6x9dQ/

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