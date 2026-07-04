Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα (βίντεο)

Απίστευτο βίντεο δείχνει ακόμη δύο εργάτες να πέφτουν από την οροφή πριν συνεχίσουν τον καβγά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα

Δημήτρης Δρίζος

Άγριος καβγάς με εργάτες: Πέταγαν ο ένας τον άλλον στο έδαφος από την ταράτσα (βίντεο)
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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  • Σε εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ σημειώθηκε άγριος καβγάς μεταξύ εργατών πάνω σε ταράτσα μικρής κατοικίας.
  • Δύο εργάτες έπεσαν από την οροφή στο έδαφος, αλλά σηκώθηκαν και συνέχισαν τη συμπλοκή.
  • Ο καβγάς κράτησε αρκετά λεπτά και περιελάμβανε έντονα σωματικά χτυπήματα και φθορές σε ρούχα.
  • Παρά τις προσπάθειες κάποιων να σταματήσουν τη σύγκρουση, η κατάσταση παρέμεινε εκτός ελέγχου μέχρι το τέλος του βίντεο.
  • Το βίντεο έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, προκαλώντας σοκ και σχόλια για την ασυνήθιστη και αμεση συμπεριφορά των εργατών.
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Σοκαριστικό βίντεο από εργοτάξιο στο Ντιτρόιτ δείχνει άγρια συμπλοκή μεταξύ εργατών στέγης, με σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική παραγωγή και όχι πραγματικό περιστατικό. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς καταγράφουν εργαζόμενους να έρχονται στα χέρια πάνω σε ταράτσα μικρής κατοικίας.

Στο βίντεο φαίνεται ένας άνδρας με ψάθινο καπέλο να αρπάζει συνάδελφό του και να τον εκσφενδονίζει από την άκρη της στέγης, μέσα σε δευτερόλεπτα έντασης που κλιμακώνεται απότομα. Η κάμερα στη συνέχεια στρέφεται και αποκαλύπτει ότι δύο ακόμη εργάτες έχουν ήδη εμπλακεί σε καβγά, ανταλλάσσοντας χτυπήματα πάνω στην οροφή.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, οι δύο άνδρες χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στο έδαφος. Παρά τη σφοδρή πτώση, σηκώνονται σχεδόν αμέσως, συνεχίζοντας τον καβγά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, γεγονός που έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση σε όσους είδαν το υλικό.

Καθώς η ένταση παραμένει, ένας από τους εργάτες εμφανίζεται με σκισμένο πουκάμισο, ενώ ο καβγάς συνεχίζεται για αρκετά λεπτά. Σε κάποιο σημείο, ο κάμεραμαν ακούγεται να φωνάζει: «Οι λευκοί θα καλέσουν την αστυνομία αν δεν ηρεμήσετε, γαμώτο», την ώρα που η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου. Λίγο αργότερα, ο άνδρας με το ψάθινο καπέλο κατεβαίνει από τη σκάλα προσπαθώντας να σταματήσει τη σύγκρουση, χωρίς όμως αποτέλεσμα, πριν τελικά αποχωρήσει.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα κοινωνικά δίκτυα, με χρήστες να εκφράζουν σοκ αλλά και ειρωνικά σχόλια για την ασυνήθιστη σκηνή. Κάποιοι έκαναν λόγο για «συνεργείο με ιδιαίτερες… προδιαγραφές», ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι η σύγκρουση εκτυλίχθηκε χωρίς κανείς να χρησιμοποιεί κινητό, σχολιάζοντας την «παράξενη αμεσότητα» της στιγμής.

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