Σεισμοί στη Βενεζουέλα: 2.954 οι νεκροί, 16.592 τραυματίες

Snapshot Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16.592 τραυματίστηκαν από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι και 856 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Η πόλη Λα Γουάιρα υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα, με δεκάδες κτίρια να καταρρέουν και χιλιάδες σεισμοπαθείς να ζουν σε καταφύγια ή στους δρόμους.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες παρά τη μείωση των ξένων διασωστών στη Βενεζουέλα.

Οι σεισμικές δονήσεις είχαν διάρκεια 39 δευτερολέπτων και προκάλεσαν μεγάλο πένθος και απελπισία στη χώρα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 2.954 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16.592 τραυματίστηκαν στον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον ακόμη προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Επικοινωνίας στο Καράκας.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι και τουλάχιστον 856 κτίρια υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

Χιλιάδες σεισμοπαθείς στο δρόμο

Στην πόλη Λα Γουάιρα, που υπέστη το χειρότερο χτύπημα, σαράντα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Καράκας, δεκάδες κτίρια ισοπεδώθηκαν την 24η Ιουνίου. Χιλιάδες σεισμοπαθείς βρίσκονται ακόμη στον δρόμο, ή έχουν βρει καταφύγιο σε πάρκα, χωρίς άλλη προοπτική.

«Συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να βρίσκουμε πτώματα -συνεχίζουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσίσκο Σάσκια, εθελοντής διασώστης και διερμηνέας, 38 ετών, μπροστά στο Ocean Beach, κτίριο στη συνοικία Πλάγια Γκράντε. Μηχανήματα απομάκρυναν συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν.

«Πιστεύουμε ακόμη πως θα βρούμε ανθρώπους ζωντανούς, δεν χάνουμε την ελπίδα», πρόσθεσε, καθώς οι ομάδες από το Βιετνάμ και το Μεξικό, οι οποίες στάλθηκαν στη χώρα για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, έφευγαν.

Ο δυο σεισμικές δονήσεις, με διαφορά 39 δευτερολέπτων η μια από την άλλη, χτύπησαν κυρίως τη βόρεια Βενεζουέλα και βύθισαν τη χώρα στο πένθος και στην απελπισία, κυρίως μεταξύ όσων δεν βρίσκουν τους δικούς τους, ζωντανούς ή νεκρούς.

Στους δρόμους στη Γουάιρα, οι ξένοι διασώστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας είναι ολοένα πιο λίγοι.