Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ

Snapshot Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας, ένας άνδρας και μία γυναίκα που υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε συγκρότημα κατοικιών, και τα θύματα βρέθηκαν κοντά σε γκαράζ πολυκατοικίας.

Η αστυνομία βρήκε ένα όπλο κοντά στον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτότητα του δράστη ή τα κίνητρα. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας αφού δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα Bild, ακούστηκαν πυροβολισμοί στον δρόμο κοντά σε συγκρότημα κατοικιών και ειδοποιήθηκε η αστυνομία περίπου στις 9:00 Ώρα Ελλάδος.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν έναν άνδρα νεκροί και μία γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη. Η γυναίκα πέθανε λίγη ώρα στο νοσοκομείο.

Τα δύο θύματα εντοπίστηκαν κοντά στο γκαράζ πολυκατοικίας. Όπως εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι αστυνομικοί παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. «Οι διασώστες και ένας γιατρός συνέχισαν να παρέχουν περίθαλψη στη γυναίκα», ανέφερε ο εκπρόσωπος. Ωστόσο υπέκυψε στα τραύματα της στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη, ποιος είναι ο δράστης της επίθεσης ή τα κίνητρα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας στην εφημερίδα Bild, βρέθηκε ένα όπλο κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Η ταυτότητα των δύο νεκρών παραμένει επίσης άγνωστη προς το παρόν.

Το σημείο έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα και διεξάγεται έρευνα ενώ έχει φτάσει και κλιμάκιο σήμανσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες. Οι αστυνομικοί με βάση τα πρώτα στοιχεία θεωρούν ότι το περιστατικό αφορούσε μόνο τα δύο θύματα.