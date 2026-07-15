Γαλλία: «Πράσινο φως» από τη βουλή για την υποβοηθούμενη ευθανασία

Snapshot Η γαλλική Βουλή ψήφισε υπέρ της υποβοηθούμενης ευθανασίας με 291 ψήφους υπέρ και 241 κατά, υπό αυστηρούς όρους.

Ο νόμος επιτρέπει την υποβοηθούμενη ευθανασία σε ενήλικες με σοβαρή, ανίατη ασθένεια σε προχωρημένο στάδιο που προκαλεί αφόρητη ταλαιπωρία.

Η απόφαση του ασθενούς πρέπει να εκφραστεί ελεύθερα και να επαληθευτεί από γιατρό, ενώ η χορήγηση της θανατηφόρας ουσίας γίνεται αρχικά από τον ίδιο ή, αν αδυνατεί, από γιατρό ή νοσηλευτή.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ αναμένεται να παραπέμψει μέρη του νομοσχεδίου στο Συνταγματικό Συμβούλιο πριν την εφαρμογή του.

Η νομοθεσία έχει προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και έχει απορριφθεί τρεις φορές από τη Γερουσία, παρά την ευρεία υποστήριξη του γαλλικού λαού. Snapshot powered by AI

Υπέρ του νόμου για το δικαίωμα στην υποβοηθούμενη ευθανασία υπό αυστηρούς όρους τάχθηκαν οι βουλευτές της Γαλλίας, οι οποίοι μετά από χρόνια συζητήσεων, προτάσεων και τροποποιήσεων ενέκριναν τον σχετικό νόμο.

Οι βουλευτές της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ψήφισαν με 291 ψήφους υπέρ και 241 κατά υπέρ του νομοσχεδίου, το οποίο είχε απορριφθεί τρεις φορές από τη Γερουσία.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ αναμένεται να παραπέμψει τμήματα του νομοσχεδίου στο Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας για εξέταση, προτού αυτό μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.

Το νομοσχέδιο θα επιτρέπει την υποβοηθούμενη ευθανασία για Γάλλους ενήλικες οι οποίοι πάσχουν από «σοβαρή και ανίατη» ασθένεια, που απειλεί τη ζωή τους και βρίσκεται «σε προχωρημένο ή τελευταίο στάδιο». Η ασθένεια θα πρέπει να τους προκαλεί συνεχή σωματική ή ψυχολογική ταλαιπωρία που είναι αφόρητη ή ανθεκτική στη θεραπεία.

Ο ασθενής θα πρέπει να «εκφράσει ελεύθερα την πρόθεσή του» σε έναν γιατρό, ο οποίος στη συνέχεια θα λάβει απόφαση μετά από διαβούλευση εντός 15 ημερών.

Μετά από δύο ημέρες ο ασθενής θα πρέπει να χορηγήσει ο ίδιος μια θανατηφόρα ουσία στον εαυτό του. Εάν δεν είναι σε θέση να το πράξει, αυτό θα μπορεί να γίνει από γιατρό ή νοσηλευτή.

Η απόφαση του ασθενούς να προχωρήσει στη διαδικασία θα πρέπει να επαληθευτεί από τον γιατρό την ίδια ημέρα. Η σημερινή ψηφοφορία στη γαλλική βουλή σημαίνει ότι η Γαλλία οδεύει για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο αρκετών άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν αποποινικοποιήσει την υποβοηθούμενη ευθανασία σε κάποια μορφή.

O Σεμπαστιέν Λεκορνύ EPA

Νόμιμη η ευθανασία σε Ολλανδία, Βέλγιο και Ελβετία

Μια εξίσου μακρά συζήτηση διεξάγεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένα νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης ευθανασίας στην Αγγλία και την Ουαλία παραπέμφθηκε στις καλένδες και θα εξεταστεί εκ νέου τον Σεπτέμβριο.

Η Ολλανδία και το Βέλγιο νομιμοποίησαν την υποβοηθούμενη ευθανασία το 2002 για άτομα που υποφέρουν αφόρητα από ανίατες ασθένειες, επιτρέποντας τη διενέργειά της από γιατρό.

Από τότε, αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπίσει σχετική νομοθεσία, ενώ η Ελβετία επιτρέπει εδώ και καιρό την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο που παρέχει τη βοήθεια ενεργεί ανιδιοτελώς.

Στη Γαλλία, το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, συναντώντας την αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας και τμημάτων του ιατρικού κλάδου. Παρότι έχει πλέον εγκριθεί τέσσερις φορές από την Εθνοσυνέλευση, η Γερουσία, στην οποία κυριαρχούν τα δεξιά κόμματα, το έχει απορρίψει τρεις φορές.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία του γαλλικού λαού υποστηρίζει το δικαίωμα των ασθενών σε τελικό στάδιο να επιλέξουν μεταξύ παρηγορητικής φροντίδας και υποβοηθούμενης ευθανασίας.

Την παραμονή της ψηφοφορίας, ο Γάλλος πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι προτίθεται να υποβάλει ορισμένες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου στο Συνταγματικό Συμβούλιο — ένα εννεαμελές όργανο που ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων.

Από το 2024, οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας έχουν επιδείξει κάποια απροθυμία να προχωρήσουν με το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη ευθανασία, ενώ είναι γνωστό ότι και ο Σεμπαστιέν Λεκορνύ έχει τις δικές του επιφυλάξεις σχετικά με τις προϋποθέσεις.

Σε δήλωση πριν από την ψηφοφορία, το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανέφερε ότι, αν και η Βουλή είχε συζητήσει εκτενώς το νομοσχέδιο, η Γερουσία δεν είχε επιτρέψει μια εξέταση που να ικανοποιεί «τόσο τις προσδοκίες των υποστηρικτών του όσο και τις ανησυχίες αυτών που προβληματίζονται για την εφαρμογή του».