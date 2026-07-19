Φρουροί της Επανάστασης: Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ήττα στον πόλεμο

Snapshot Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούν τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ήττα τους στον πόλεμο με στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Οι Φρουροί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει σημαντικά αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν και άλλες χώρες.

Ο διοικητής των Φρουρών, Γιαντόλα Τζαβάνι, δήλωσε ότι η σφοδρότητα των επιθέσεων θα συνεχιστεί και οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν να επαναφέρουν τα Στενά του Ορμούζ στις προπολεμικές συνθήκες.

Προειδοποίησε ότι όσοι σκοτώσουν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα υποστούν εκδίκηση και τιμωρία, χάνοντας την ησυχία και την άνεσή τους. Snapshot powered by AI

Την κατηγορία ότι με τα χτυπήματα κατά του Ιράν οι ΗΠΑ επιχειρούν να εξισορροπήσουν την ήττα τους στον πόλεμο, εξαπέλυσαν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι έχουν πετύχει «βαριά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Ομάν και άλλες χώρες, και αυτή η σφοδρότητα θα συνεχιστεί».

«Οι Αμερικανοί προσπαθούν να εξισορροπήσουν την ήττα τους σε αυτόν τον πόλεμο μέσω στρατιωτικών ενεργειών και να επαναφέρουν τα Στενά του Ορμούζ στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά σίγουρα δεν θα πετύχουν», δήλωσε ο ταξίαρχος Γιαντόλα Τζαβάνι, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Telegram.

Επίσης, προειδοποίησε ότι όσοι σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ θα υποστούν «εκδίκηση και τιμωρία. «Αυτά τα άτομα πρέπει να αποχαιρετήσουν τον ήσυχο ύπνο και την άνεση», είπε ο ταξίαρχος.