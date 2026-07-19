Ιράν: Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε πυρηνικό σταθμό υπό κατασκευή

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε υπό κατασκευή πυρηνικόθμό στο νοτιοδυτικό Ιράν, με τον Διεθνή Οργανισμότομικής ΕνέργειαςΔΟΑΕ).

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από τον ΔΟΑΕ ως παράνομη και έγινε με βλήματα στον σταθμό Νταρχοβίν.

Οι εγκαταστάσεις βρισκόταν σε πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό κατά την τελευταία επιθεώρηση.

Ο ΔΟΑΕ διερευνά τις πληροφορίες σχετικά με την επίθεση.

Η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ξεκίνησε το 2022 στην επαρχία Χουζεστάν του Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σήμερα σε υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή (...) με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Ο ΔΟΑΕ δήλωσε ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με την επίθεση. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.