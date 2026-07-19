Βίντεο με βομβαρδιστικό B-2 και F-22 ανάρτησε σύμβουλος του Τραμπ – Η επιλογή της «Nessun Dorma»

Snapshot Ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Νταν Σκαβίνο, ανάρτησε βίντεο με βομβαρδιστικό B-2 Spirit συνοδευόμενο από μαχητικά F-22.

Το βίντεο συνοδεύεται από την άρια «Nessun Dorma», με τον τίτλο να σημαίνει «Κανείς δεν κοιμάται».

Η επιλογή της μουσικής και των εικόνων έχει έντονο συμβολισμό και σχετίζεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση έγινε σε περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, προκαλώντας σχόλια για το πιθανό μήνυμα που μεταφέρει. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο με έντονο συμβολισμό δημοσίευσε ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Νταν Σκαβίνο, στο οποίο εμφανίζεται ένα στρατηγικό βομβαρδιστικό B-2 Spirit να συνοδεύεται από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-22.

Το βίντεο συνοδεύεται από την περίφημη άρια «Nessun Dorma», γνωστή κυρίως από την ερμηνεία του σπουδαίου τενόρου Λουτσιάνο Παβαρότι. Ο τίτλος της μεταφράζεται ως «Κανείς δεν κοιμάται», μια επιλογή που προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην ανάρτηση.

Trump advisor Dan Scavino posted a video today of a B-2 strategic bomber escorted by American F-22 fighter jets.



The track is "Nessun Dorma," the Italian classic performed by Luciano Pavarotti. The title means "No one sleeps." pic.twitter.com/8QpScUh0T7 — Open Source Intel (@Osint613) July 18, 2026

Η δημοσίευση του Σκαβίνο έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης, με την εικόνα των αμερικανικών αεροσκαφών και τη συγκεκριμένη μουσική επιλογή να προκαλούν σχόλια για το μήνυμα που επιχειρεί να μεταφέρει.

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