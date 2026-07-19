ΗΠΑ: Ακόμη ένα βράδυ επιθέσεων στο Ιράν - Εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Μπαντάρ Λένγκεχ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim

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ΗΠΑ: Ακόμη ένα βράδυ επιθέσεων στο Ιράν - Εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς
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Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν απόψε νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων για να υπάρξει «άμεση τιμωρία» για τους θανάτους δυο αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι (ένοπλες) δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους», του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε η CENTCOM μέσω X. Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να φθείρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ και για να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία χθες βράδυ», πρόσθεσε.

Ήχοι εκρήξεων ακούστηκαν στις πόλεις-λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς και Μπαντάρ Λένγκεχ, στη νότια επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι καταγράφηκαν εκρήξεις, ωστόσο ανέφεραν πως μέχρι στιγμής δεν διαθέτουν πληροφορίες για πρόσκρουση πυραύλου ή επίθεση από αμερικανικά αεροσκάφη.

Αμφισβητούνται οι αναφορές για πλήγμα στο Μπαντάρ Λένγκεχ

Αξιωματούχοι της επαρχίας Χορμοζγκάν απέρριψαν αργότερα πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περί επίθεσης στο Μπαντάρ Λένγκεχ, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιο περιστατικό στην περιοχή.

«Σε αντίθεση με ορισμένες ειδήσεις που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν έχει αναφερθεί καμία σύγκρουση στο Μπαντάρ Λένγκεχ», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το Μπαντάρ Λένγκεχ είναι μια πόλη-λιμάνι στο νότιο Ιράν, που βρίσκεται κατά μήκος των ακτών του Κόλπου, περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά του Μπαντάρ Αμπάς, της πρωτεύουσας της επαρχίας, και περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού Κις.

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