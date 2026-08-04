Πρόεδρος της Ινδίας και ΥΠΕΞ Ουζμπεκιστάν συζήτησαν για γαίες και ενίσχυση στρατηγικής συνεργασίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν, Σαΐντοφ Μπαχτιγιόρ Οντίλοβιτς, συναντήθηκε τη Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο (Rashtrapati Bhavan) στο Νέο Δελχί με την Πρόεδρο της Ινδίας, Droupadi Murmu, με τις δύο πλευρές να επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους για περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας–Ουζμπεκιστάν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και στη συνεργασία στον τομέα των σπάνιων γαιών.

Η Πρόεδρος της Ινδίας καλωσόρισε τον Ουζμπέκο υπουργό και την αντιπροσωπεία του, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες συνδέονται με βαθιούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και πολιτισμικούς δεσμούς, που ανάγονται στις αρχαίες εμπορικές διαδρομές οι οποίες συνέδεαν τις δύο περιοχές.

Όπως επισήμανε, η κοινή κληρονομιά στην αρχιτεκτονική, τη γλώσσα, τη γαστρονομία, τη μουσική και τις θρησκευτικές παραδόσεις έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η κ. Murmu τόνισε ακόμη ότι η παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στην ουζμπεκική αποστολή, καθώς και η διοργάνωση του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ινδίας–Ουζμπεκιστάν στο περιθώριο της επίσκεψης, αποτυπώνουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών και τη συνεχή διεύρυνση της οικονομικής τους συνεργασίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι περισσότεροι από 3.000 δημόσιοι λειτουργοί, επαγγελματίες και φοιτητές από το Ουζμπεκιστάν έχουν επωφεληθεί από τα προγράμματα εκπαίδευσης και υποτροφιών του ινδικού προγράμματος Τεχνικής και Οικονομικής Συνεργασίας (ITEC).

Τέλος, σημείωσε ότι περισσότεροι από 16.000 Ινδοί φοιτητές σπουδάζουν σήμερα σε πανεπιστήμια του Ουζμπεκιστάν, χαρακτηρίζοντάς τους «ζωντανή γέφυρα» μεταξύ των δύο χωρών, καθώς ενισχύουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και καλλιεργούν την αμοιβαία κατανόηση.