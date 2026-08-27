Σίγησε η φωνή των «Transformers» - Πέθανε ο Πίτερ Κάλεν

Ο Πίτερ Κάλεν, γνωστός για τη φωνή του ως Όπτιμους Πράιμ στη σειρά ταινιών «Transformers», πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Ο Πίτερ Κάλεν πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Η αιτία θανάτου δεν είναι γνωστή.

Η οικογένειά του δήλωσε στο TM: «Ο Πίτερ Κάλεν έφυγε ειρηνικά από τη ζωή, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια και θα παραμείνει στις καρδιές των πολλών φίλων του και των αμέτρητων θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο. Η οικογένειά του σας ζητά να τιμήσετε την αξιοθαύμαστη κληρονομιά του, προσφέροντας υπηρεσίες στις κοινότητές σας και καθοδηγώντας τους άλλους με συμπόνια, ακεραιότητα και πίστη, και να θυμάστε πάντα: “Να είστε αρκετά δυνατοί για να είστε ευγενικοί”».

Ο Πίτερ Κάλεν έδωσε τη φωνή του στον Όπτιμους Πράιμ, τον αρχηγό των Ότομποτ, στην αρχική τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων «Transformers» της δεκαετίας του 1980 και επανήλθε στον ρόλο αυτό στη σειρά ταινιών του Μάικλ Μπέι.