«Μα γιατί όλοι τον κοιτάζουν;» – Το περίεργο τσαντάκι που έχει… τρελάνει τα social media

Από τα ράφια των e–shops στα social media: Πώς ένα απλό τσαντάκι έγινε viral με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

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«Μα γιατί όλοι τον κοιτάζουν;» – Το περίεργο τσαντάκι που έχει… τρελάνει τα social media
ΚΟΣΜΟΣ
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Αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο παράξενα προϊόντα που εμφανίστηκαν πρόσφατα στα social media. Πρόκειται για ένα ατομικό ανδρικό τσαντάκι που, φορεμένο στη μέση, δημιουργεί την εντύπωση μιας μεγάλης κοιλιάς.

Η FunnyPacks το διαφημίζει με τον τίτλο «The Belly Bag That Fools Everyone» και το διαθέτει έναντι 29,99 δολαρίων, από $34,99. Στην επίσημη σελίδα πώλησης παρουσιάζεται ως ένα ελαφρύ, ρυθμιζόμενο τσαντάκι με σχέδιο που δημιουργεί την οπτική ψευδαίσθηση μιας πραγματικής κοιλιάς.

Μέχρι εδώ, όλα είναι αληθινά.

Το προϊόν υπάρχει και η ιδέα δεν είναι καινούργια: Παρόμοια belly bags και fanny packs κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, με διαφορετικές ονομασίες και από διαφορετικούς πωλητές. Το ερώτημα, όμως, αρχίζει όταν κοιτάξει κανείς τα βίντεο που συνοδεύουν τη νέα viral καμπάνια.

Στα social media εμφανίζονται βίντεο στα οποία άνθρωποι περπατούν σε δημόσιους χώρους, ψωνίζουν σε καταστήματα ή βρίσκονται ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους φορώντας το περίεργο τσαντάκι.

https://www.instagram.com/reel/Dcx8GpAxY04/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το υποτιθέμενο αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα το ίδιο.

Κάποιος περαστικός κοιτάζει.

Μετά ξανακοιτάζει.

Ένας άλλος χαμογελά.

Κάποιος φαίνεται να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει.

Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το προϊόν παρουσιάζεται ως η απόλυτη φάρσα που «ξεγελά τους πάντες».

Μόνο που το γεγονός ότι ένα τέτοιο βίντεο υπάρχει στο διαδίκτυο, δεν σημαίνει ότι καταγράφει πραγματικό περιστατικό.

Σε αρκετά από τα viral clips που κυκλοφορούν, υπάρχουν ενδείξεις που κάνουν την αυθεντικότητά τους αμφισβητήσιμη, ενώ η αισθητική και η υπερβολικά «τέλεια» αντίδραση των ανθρώπων παραπέμπουν σε περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

https://www.instagram.com/reel/Dcpqx20zlvL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η σελίδα της Veliora παρουσιάζει το FunnyPack ως πραγματικό προϊόν και μάλιστα υποστηρίζει ότι έχει περισσότερες από 10.000 αξιολογήσεις με μέση βαθμολογία 4,9/5. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν μαρτυρίες αγοραστών που περιγράφουν οικογενειακά barbecue, πάρτι και περιπτώσεις όπου «όλοι» κοίταξαν δύο και τρεις φορές όταν είδαν την κοιλιά.

Το αν πρόκειται για το επόμενο μεγάλο αξεσουάρ ή απλώς για μία από εκείνες τις περίεργες ιδέες που εμφανίζονται για λίγο καιρό στο διαδίκτυο, μένει να φανεί.

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