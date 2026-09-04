Explainer: Τι είναι η υπόθεση της Lindsay Clancy και γιατί η δίκη της έχει διχάσει τις ΗΠΑ

Snapshot Η Λίντσεϊ Κλάνσι ομολόγησε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, αλλά η δίκη επικεντρώνεται στο αν ήταν νομικά υπεύθυνη λόγω ψυχικής ασθένειας ή αν έπασχε από επιλόχειο ψύχωση που ανέτρεπε την ποινική της ευθύνη.

Οι ένορκοι δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία μετά από πολλές ώρες διαβουλεύσεων, με τη δίκη να βρίσκεται σε κρίσιμη φάση.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι η Κλάνσι ήταν ικανή να κατανοήσει και να σχεδιάσει τις πράξεις της, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε ψυχωτική κατάσταση και δεν είχε ποινική ευθύνη.

Η υπόθεση έχει διχάσει την αμερικανική κοινή γνώμη μεταξύ όσων βλέπουν την ψυχική ασθένεια ως παράγοντα που επηρεάζει τη συμπεριφορά και όσων θεωρούν ότι δεν πρέπει να απαλλάσσει από την ευθύνη για τις δολοφονίες.

Ο σύζυγος της Κλάνσι κατέθεσε για την κατάσταση της πριν το έγκλημα και έχει καταθέσει αγωγή κατά παρόχων υγείας για αμέλεια στη φροντίδα ψυχικής υγείας της, ενώ το ζευγάρι έχει πλέον χωρίσει. Snapshot powered by AI

Η δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, μιας μητέρας από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, η οποία ομολόγησε ότι σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της, έχει εισέλθει σε μια αβέβαιη τελική φάση, αφού οι ένορκοι δήλωσαν δύο φορές ότι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία.

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η επιτροπή είχε συσκεφθεί για περισσότερες από 36 ώρες χωρίς να καταλήξει σε απόφαση.

Ο διχασμός των ενόρκων και του συνόλου των ΗΠΑ

Η υπόθεση έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, όχι επειδή υπάρχει σοβαρή διαφωνία σχετικά με το ποιος σκότωσε τα παιδιά, αλλά λόγω του ερωτήματος που πρέπει να απαντήσουν οι ένορκοι σχετικά με την ψυχική κατάσταση της Κλάνσι: Ήταν νομικά υπεύθυνη για εκούσιες δολοφονίες ή ήταν τόσο σοβαρά ψυχικά ασθενής που δεν μπορούσε να εκτιμήσει την αδικοπραγία τους ή να ελέγξει τη συμπεριφορά της;

Αυτό το ερώτημα έχει διχάσει επίσης τους παρατηρητές εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου.

Κάποιοι βλέπουν την υπόθεση ως ένα καταστροφικό παράδειγμα ψυχικής ασθένειας μετά τον τοκετό και αποτυχιών στη φροντίδα ψυχικής υγείας της μητέρας. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η δημόσια συμπάθεια που εκφράζεται προς τον Κλάνσι κινδυνεύει να επισκιάσει τα τρία παιδιά και να μετατρέψει μια ψυχιατρική διάγνωση σε δικαιολογία για τον θάνατό τους.

Οι υποστηρικτές λένε ότι η Κλάνσι απογοητεύτηκε από ένα σύστημα που δεν αναγνώρισε τη σοβαρότητα της ασθένειάς της παρά τα επανειλημμένα αιτήματα για βοήθεια. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η ψυχική ασθένεια δεν θα πρέπει να σβήνει την ευθύνη για τρεις εκούσιες πράξεις.

Υποστηρίκτριες της Κλάνσι ζητούν την αθώωσή της FR25426 AP

Τι απέγιναν τα παιδιά των Κλάνσι

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Κλάνσι βρισκόταν στο σπίτι της στο Ντάξμπερι, περίπου 56 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βοστώνης, με την κόρη της Κόρα, 5 ετών, τον γιο της Ντόσον, 3 ετών, και τον 8 μηνών γιο της Κάλαν.

Ο τότε σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, έφυγε από το σπίτι για να πάει στο φαρμακείο και να πάρει φάρμακα για το ένα από τα παιδιά και να πάρει και φαγητό απ' έξω για την οικογένειά του. Κατά την απουσία του, η Λίντσεϊ Κλάνσι στραγγάλισε τα παιδιά με λάστιχα γυμναστικής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη.

Στη συνέχεια έκοψε τον λαιμό και τους καρπούς της και πήδηξε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου. Η πτώση προκάλεσε τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη που την άφησαν παράλυτη από τη μέση και κάτω. Η Κόρα και ο Ντόσον ανακηρύχθηκαν νεκροί εκείνο το βράδυ, ενώ ο Κάλαν πέθανε στο νοσοκομείο τρεις ημέρες αργότερα.

Η Κλάνσι δήλωσε αθώα για τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού. Οι δικηγόροι της δεν αμφισβητούν ότι σκότωσε τα παιδιά. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη επειδή βίωνε επιλόχειο ψύχωση.

Τι λέει η εισαγγελία

Οι εισαγγελείς λένε ότι η Κλάνσι ήταν ψυχικά άρρωστη, αλλά παρέμενε ικανή να σχεδιάζει, να κάνει επιλογές και να κατανοεί ότι η δολοφονία των παιδιών της ήταν λάθος.

Έχουν επισημάνει την προφανώς συνεπή συμπεριφορά της την ημέρα των δολοφονιών. Πήγε την Κόρα σε παιδιατρικό ραντεβού, αντάλλαξε μηνύματα και φωτογραφίες με τον σύζυγό της, παρήγγειλε δείπνο και έψαξε οδηγίες για το εστιατόριο. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι έστειλε τον Πάτρικ σε δύο δουλειές και έλεγξε τον χρόνο που θα απουσίαζε για να δημιουργήσει ένα παράθυρο στο οποίο θα ήταν μόνη με τα παιδιά.

Οι μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν επίσης ότι οι κλινικοί γιατροί που αντιμετώπισαν τον Κλάνσι πριν από τις δολοφονίες δεν είχαν παρατηρήσει ψύχωση.

Οι εμπειρογνώμονες μάρτυρες που κλήθηκαν να αντικρούσουν την υπόθεση αμφισβήτησαν την μεταγενέστερη εκδοχή της ότι άκουσε μια ανδρική φωνή να της δίνει εντολή να σκοτώσει τα παιδιά και τον εαυτό της, περιγράφοντας στοιχεία της αναφερόμενης παραίσθησης ως ασυμβίβαστα με την κλινική τους εμπειρία.

Η θέση της εισαγγελίας είναι ότι η κατάθλιψη, το άγχος ή ακόμα και κάποια άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή δεν απαλλάσσουν αυτόματα από την ποινική ευθύνη. Υποστηρίζει ότι η Κλάνσι ενήργησε σκόπιμα και γνώριζε ότι οι πράξεις της ήταν λανθασμένες, ακόμα κι αν ήταν αυτοκτονική και βαθιά διαταραγμένη.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση έχει παρουσιάσει τις δολοφονίες ως το τέλος μιας πολύμηνης ψυχιατρικής κατάρρευσης μετά τη γέννηση του Callan τον Μάιο του 2022.

Οι μαρτυρίες περιέγραφαν σοβαρή αϋπνία, άγχος, απώλεια βάρους, κατάθλιψη, αυτοκτονικές σκέψεις και ενοχλητικές σκέψεις για βλάβη που θα επρόκειτο να προκληθεί στα παιδιά. Η Κλάνσι ζήτησε βοήθεια επανειλημμένα, επισκέφθηκε αρκετούς παρόχους υγείας, νοσηλεύτηκε για λίγο και έλαβε πολυάριθμες ψυχιατρικές συνταγές. Μια ανασκόπηση των δικαστικών αρχείων από την Boston Globe διαπίστωσε ότι της είχαν συνταγογραφηθεί 13 διαφορετικά ψυχιατρικά φάρμακα τους τέσσερις μήνες πριν από τους θανάτους.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι η αποσπασματική θεραπεία και οι συχνές αλλαγές φαρμάκων δεν κατάφεραν να εντοπίσουν μια υποκείμενη διπολική διαταραχή και επιδείνωσαν την κατάστασή της. Λένε ότι εισήλθε σε ψυχωτική κατάσταση στις 24 Ιανουαρίου και βίωσε μια παραίσθηση που της έλεγε να σκοτώσει τα παιδιά και μετά τον εαυτό της.

Οι ειδικοί υπεράσπισης κατέθεσαν ότι η Κλάνσι ήταν ψυχωσική και δεν είχε την ικανότητα που απαιτείται για ποινική ευθύνη. Οι δικηγόροι της τόνισαν επίσης ότι δεν είχε ποινικό μητρώο και προηγουμένως θεωρούνταν από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους ως μια στοργική και προσεκτική μητέρα.

Τι είναι η επιλόχειος ψύχωση - Καθορίζει η διάγνωση την υπόθεση;

Η επιλόχεια ψύχωση είναι μια σπάνια ψυχιατρική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, σοβαρή σύγχυση, παράνοια, αϋπνία και ταχείες αλλαγές στη διάθεση.

Μια ιατρική ανασκόπηση που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους και είναι διαθέσιμη μέσω των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ εκτιμά ότι εμφανίζεται μετά από περίπου μία ή δύο στις 1.000 γεννήσεις και συχνά σχετίζεται με διπολική διαταραχή.

Αλλά τα ιατρικά και νομικά ερωτήματα δεν είναι πανομοιότυπα. Οι ένορκοι δεν χρειάζεται απλώς να αποφασίσουν εάν ο Κλάνσι έπασχε από επιλόχειο ψύχωση, διπολική διαταραχή ή άλλη ψυχική ασθένεια.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Δικαστηρίου της Μασαχουσέτης για το σώμα ενόρκων, ένα άτομο δεν είναι ποινικά υπεύθυνο εάν, λόγω ψυχικής ασθένειας ή ελαττώματος, δεν είχε την ουσιαστική ικανότητα είτε να εκτιμήσει το παράνομο της συμπεριφοράς είτε να τη συμμορφώσει με τις απαιτήσεις του νόμου.

Μόλις το ζήτημα τεθεί δεόντως, η εισαγγελία φέρει το βάρος της απόδειξης της ποινικής ευθύνης πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας. Αυτό σημαίνει ότι οι ένορκοι θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι η Κλάνσι ήταν σοβαρά άρρωστη και παρόλα αυτά να την καταδικάσουν, αν καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ασθένεια δεν πληρούσε το νόμιμο όριο.

Τι ισχύει με το σώμα των ενόρκων

Η δίκη ξεκίνησε στα τέλη Ιουλίου στο Ανώτατο Δικαστήριο του Πλύμουθ και περιελάμβανε 22 ημέρες διαδικασίας, περισσότερους από 80 μάρτυρες και εκατοντάδες αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την κάλυψη της αίθουσας του δικαστηρίου από το CBS Boston. Δεκαοκτώ ένορκοι άκουσαν την υπόθεση, εκ των οποίων 12, εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, επιλέχθηκαν τυχαία για να συνεδριάσουν.

Για κάθε παιδί, οι ένορκοι έχουν πέντε πιθανές ετυμηγορίες: ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού, ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού, ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αθώος ή αθώος λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης.

Η καταδίκη για φόνο πρώτου βαθμού επιφέρει υποχρεωτική ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

Η δολοφονία δευτέρου βαθμού επιφέρει ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αναστολής, ενώ

η ανθρωποκτονία εξ αμελείας επιφέρει ποινή φυλάκισης ετών.

Η διαπίστωση μη ποινικής ευθύνης δεν σημαίνει ότι ο Κλάνσι απλώς θα αφεθεί ελεύθερος. Το άρθρο 16 του Κεφαλαίου 123 των Γενικών Νόμων της Μασαχουσέτης επιτρέπει την νοσηλεία για αξιολόγηση, ακολουθούμενη από αρχική εξάμηνη αστική κράτηση και πρόσθετες δεσμεύσεις ενός έτους, εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις.

Το δικαστήριο ξεκίνησε τη συνεδρίαση στις 27 Αυγούστου και του ζήτησε να εξετάσει αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των μπουκαλιών με συνταγές της Κλάνσι και του μαχαιριού που χρησιμοποίησε για να αυτοτραυματιστεί. Αφού ανέφερε δύο φορές ότι ήταν αδιέξοδο, ο δικαστής William Sullivan εξέδωσε μια ειδική οδηγία γνωστή ως κατηγορία Tuey-Rodriguez, ζητώντας από τους ενόρκους να επανεξετάσουν ο ένας τις απόψεις του άλλου χωρίς να παραιτηθούν από τις ειλικρινείς πεποιθήσεις τους απλώς και μόνο για να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα.

«Εάν το αδιέξοδο επιμείνει, ο δικαστής μπορεί να εκδώσει μια επιπλέον οδηγία “δυναμίτη” (σ.σ.: γνωστή ως οδηγία Tuey-Rodriguez στη Μασαχουσέτη) για να ενθαρρύνει την ομάδα να εξετάσει εναλλακτικές οπτικές και να επιδιώξει συμφωνία, διατηρώντας παράλληλα τις γνήσιες πεποιθήσεις της», είπε στο BBC η Χέδερ Κουκόλο, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή της Νέας Υόρκης και ειδική στο δίκαιο της ψυχικής υγείας.

Μετά από περισσότερες από 36 ώρες διαβουλεύσεων σε διάστημα πέντε ημερών, η επιτροπή των ενόρκων επρόκειτο να επιστρέψει την Παρασκευή για έβδομή ημέρα. Εάν δεν καταφέρει να συμφωνήσει, ο δικαστής θα μπορούσε να κηρύξει κακοδίκαση, αφήνοντας τους εισαγγελείς να αποφασίσουν εάν θα δικάσουν ξανά τον Κλάνσι.

Τι είπε ο σύζυγός της

Ο Πάτρικ Κλάνσι είναι ο πατέρας των τριών θυμάτων, το άτομο που ανακάλυψε τον τόπο του εγκλήματος και μάρτυρας του οποίου η κατάθεση παρείχε σημαντικά στοιχεία και στις δύο πλευρές.

Κληθείς ως πρώτος μάρτυρας της κατηγορίας, είπε ότι η Λίντσεϊ φαινόταν να περνάει «μία από τις καλύτερες μέρες της» στις 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την αφήγηση της κατάθεσής του από το CBS Boston, στοιχεία που επικαλούνται οι εισαγγελείς για να υποστηρίξουν τον ισχυρισμό τους ότι λειτουργούσε κανονικά.

Περιέγραψε επίσης την επιστροφή του σε ένα ήσυχο σπίτι, την τραυματισμένη σύζυγό του έξω και στη συνέχεια την ανακάλυψη των παιδιών στο υπόγειο, όπου προσπάθησε να τα επαναφέρει στη ζωή πριν φτάσουν οι διασώστες.

Ωστόσο, άλλα μέρη της κατάθεσής του υποστήριζαν την άποψη της υπεράσπισης. Περιέγραψε την Λίντσεϊ ως μια μητέρα με εξαιρετικά έλλειψη ύπνου αλλά αφοσιωμένη, της οποίας η κατάσταση είχε επιδεινωθεί προοδευτικά. Την περιέγραψε να λικνίζεται στον καναπέ σε αγωνία, να εκφράζει αυτοκτονικές σκέψεις και να αποκαλύπτει ενοχλητικές σκέψεις που αφορούσαν βλάβη στα παιδιά.

Τέσσερις ημέρες μετά τους θανάτους, ο Πάτρικ έγραψε σε μια σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων ότι είχε συγχωρέσει τη σύζυγό του και περιέγραψε «την πραγματική Λίντσεϊ» ως στοργική και φροντιστική, σύμφωνα με το The New Yorker. Σε μια συνέντευξη του 2024 στο περιοδικό, είπε: «Δεν ήμουν παντρεμένος με ένα τέρας, ήμουν παντρεμένος με κάποιον που αρρώστησε».

Το ζευγάρι έχει έκτοτε χωρίσει και ο Πάτρικ έχει ξαναπαντρευτεί. Η θέση του σχετικά με το σύστημα ψυχικής υγείας, ωστόσο, παρέμεινε σαφής. Τον Ιανουάριο, υπέβαλε αγωγή για θάνατο εξ αμελείας εναντίον αρκετών πρώην παρόχων υγειονομικής περίθαλψης της Λίντσεϊ, ισχυριζόμενος ότι η αμέλεια και η κακώς συντονισμένη θεραπεία συνέβαλαν στους θανάτους των παιδιών, σύμφωνα με την καταγγελία που εξέτασε το Boston.com. Οι πάροχοι υγείας δεν έχουν κριθεί υπεύθυνοι και η αστική υπόθεση είναι ξεχωριστή από την ποινική δίκη της Λίντσεϊ.