The Telegraph: Ρώσοι στρατιώτες «ανατινάζονται» για να μην πιαστούν αιχμάλωτοι

Snapshot Περισσότεροι από 250 Ρώσοι στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων αξιωματικών, συνελήφθησαν στο βόρειο Ντόνετσκ κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Βιβάλντι».

Ρώσοι στρατιώτες προτιμούν να αυτοκτονήσουν, συχνά ανατινάζοντας τον εαυτό τους, για να αποφύγουν τη σύλληψη από τους Ουκρανούς λόγω φόβου βασανιστηρίων και θανάτου.

Οι αιχμάλωτοι Ρώσοι στρατιώτες περιγράφουν άθλιες συνθήκες επιβίωσης, όπως κατανάλωση ούρων και φλοιού δέντρων, και μαζικούς θανάτους από εξάντληση και πείνα.

Η Ουκρανία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τους αιχμαλώτους, κυρίως τους αξιωματικούς, για να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση των μαχητών της «Αζόφ» που κρατούνται στη Ρωσία.

Πολλοί Ρώσοι αιχμάλωτοι δεν επιθυμούν ανταλλαγή επειδή φοβούνται την επιστροφή τους στην πρώτη γραμμή υπό δυσμενέστερες συνθήκες. Snapshot powered by AI

Τέλος στη ζωή τους με δραματικό τρόπο επιλέγουν να βάλουν Ρώσοι στρατιώτες, για να μην συλληφθούν από Ουκρανούς.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph, επικαλούμενο δηλώσεις Ουκρανού διοικητή, κατά της «Επιχείρησης Βιβάλντι», στο βόρειο Ντόνετσκ, περισσότεροι από 250 Ρώσοι στρατιώτες, συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων δεκάδες αξιωματικοί, σε έναν από τους υψηλότερους αριθμούς ανώτερων αξιωματικών που έχουν συλληφθεί στον πόλεμο μέχρι σήμερα.

Όπως ισχυρίστηκε, ο διοικητής του 3ου Στρατιωτικού Σώματος της Ουκρανίας, ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν προειδοποιηθεί ότι θα βασανίζονταν και θα σκοτώνονταν σε περίπτωση αιχμαλωσίας.

«Δίσταζαν να παραδοθούν επειδή φοβόντουσαν, και ανατινάζονταν, προσπαθώντας να πάρουν μαζί τους και τους δικούς μας στρατιώτες», είπε ο Ολεξάντερ Μποροντίν. «Ο ρωσικός στρατός διαδίδει αυτή την προπαγάνδα ότι, αν πέσουν σε ουκρανική αιχμαλωσία, θα υποστούν βασανιστήρια και θα σκοτωθούν.»

Οι Ρώσοι που παραδόθηκαν έχουν αποκαλύψει τις άθλιες συνθήκες που βίωσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ντόνετσκ, μεταξύ των οποίων το να αναγκάζονται να πίνουν τα ίδια τους τα ούρα και να τρώνε φλοιό δέντρων και τσουκνίδες.

Ενημέρωσαν το 3ο Στρατιωτικό Σώμα ότι οι τραυματίες στρατιώτες δεν είχαν διακομιστεί από τις θέσεις τους και ότι η μόνη τους ελπίδα επιβίωσης ήταν να συρθούν μόνοι τους μέχρι ένα σημείο διακομιδής.

Ένας από τους Ρώσους αξιωματικούς ανέφερε στο Σώμα ότι οι στρατιώτες του πέθαιναν μαζικά από εξάντληση και πείνα.

Είπε ότι περίπου οι μισοί από τους αιχμαλώτους χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη, πολλοί από αυτούς για τραύματα που προσπαθούσαν να περιθάλψουν μόνοι τους ενώ υπερασπίζονταν τις θέσεις τους.

Οι Ρώσοι διοικητές γνώριζαν τις συνθήκες αλλά έκαναν ελάχιστα για να τις βελτιώσουν, ισχυρίστηκε ο Μποροντίν, και δεν προσπάθησαν να εκκενώσουν τους τραυματίες επειδή αυτό θα έθετε υπό πίεση τις ιατρικές υπηρεσίες του στρατού.

Η Ουκρανία ελπίζει να χρησιμοποιήσει τους αιχμαλώτους, ιδίως τους αξιωματικούς, για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των μαχητών της «Αζόφ» που κρατούνται στη Ρωσία από το φθινόπωρο του 2022.

Ο Μποροντίν δήλωσε ότι υπάρχουν «περισσότερες πιθανότητες» η Μόσχα να ανταλλάξει αιχμαλώτους Ουκρανούς με αξιωματικούς υψηλότερου βαθμού «παρά με έναν τυχαίο Ρώσο στρατιώτη».

Αν και η Ουκρανία ελπίζει να τους ανταλλάξει με δικούς της στρατιώτες, ο Μποροντίν ανέφερε ότι ένας μεγάλος αριθμός αιχμαλώτων δεν επιθυμούσε να ανταλλαχθεί. Οι Ρώσοι στρατιώτες που έχουν αιχμαλωτιστεί θεωρούνται από τον ίδιο τους τον στρατό ως κατώτεροι μαχητές, είπε, και οι άνδρες φοβούνται να σταλούν κατευθείαν πίσω στην πρώτη γραμμή σε ακόμη χειρότερες συνθήκες από πριν.

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