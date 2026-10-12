Η βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πέταξε για πρώτη φορά μόνη της με μαχητικό αεροσκάφος

Snapshot Η βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε για πρώτη φορά πτήση με μαχητικό αεροσκάφος Saab JAS 39C Gripen στις 8 Οκτωβρίου.

Η πτήση διήρκεσε 41 λεπτά και έγινε παρουσία του συζύγου της, βασιλιά Μάχα Βαγιραλονγκόρν.

Η βασίλισσα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος Gripen στην ιστορία της Ταϊλάνδης.

Έχει συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης σε διάφορους τύπους αεροσκαφών από το 2010 και έχει υπηρετήσει ως συγκυβερνήτης σε πτήσεις του βασιλιά.

Πριν την πτήση, ολοκλήρωσε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας Ταϊλάνδης. Snapshot powered by AI

Η βασίλισσα Σουτίντα της Ταϊλάνδης πραγματοποίησε για πρώτη φορά πτήση με μαχητικό αεροσκάφος, και έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος Gripen στην ιστορία της χώρας.

Η 48χρονη μονάρχης πραγματοποίησε την πτήση στις 8 Οκτωβρίου, όπου απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Wing 7, η οποία βρίσκεται στην επαρχία Σουράτ Τανί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η βασίλισσα πραγματοποίησε πτήση με ένα μονοθέσιο μαχητικό Saab JAS 39C Gripen, σουηδικής κατασκευής. Η πτήση διήρκεσε 41 λεπτά και πραγματοποιήθηκε παρουσία του συζύγου της, του 74χρονου βασιλιά Μάχα Βαγιραλονγκόρν.

Αφού προσγειώθηκε με ασφάλεια, ο βασιλιάς την υποδέχθηκε κρατώντας μια ανθοδέσμη, ενώ της καρφίτσωσε στο μπράτσο της στολής που φορούσε, ένα χρυσό έμβλημα, αναγνωρίζοντας επίσημα την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πτήσης.

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Με ανακοίνωση του, το Γραφείο του Βασιλικού Παλατιού δήλωσε ότι η βασίλισσα είναι έμπειρη πιλότος, καθώς έχει συμπληρώσει περίπου 1.188 ώρες πτήσης σε διάφορους τύπους αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου ενός Boeing 737, από τότε που άρχισε να πετάει το 2010, ενώ έχει υπηρετήσει ως συγκυβερνήτης σε αεροσκάφη που μετέφεραν τον βασιλιά κατά τη διάρκεια επίσημων επισκέψεων του σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η 48χρονη είχε ολοκληρώσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης πριν την πτήση της Πέμπτης, όπως απαιτείται από την Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Ταϊλάνδης. Η εκπαίδευσή της περιλάμβανε διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, καθώς και πτήσεις σε προσομοιωτή.