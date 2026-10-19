Υεμένη: Τουλάχιστον 50 νεκροί σε πλήγματα των Χούθι κατά στρατοπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων

Snapshot Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα με πυραύλους κατά στρατοπέδου των ενόπλων δυνάμεων στην κεντρική Υεμένη.

Τα πλήγματα αποδίδονται στους Χούθι, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο.

Περισσότεροι από 100 τραυματίες νοσηλεύονται, με ορισμένους σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα νοσοκομεία της περιοχής έχουν κατακλυστεί από τα θύματα των επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση με πυραύλους κατά στρατοπέδου των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο. Το πυραυλικό χτύπημα αποδίδεται στους αντάρτες Χούθι.

«Ο απολογισμός αυξήθηκε σε τουλάχιστον 50 νεκρούς, με περισσότερους από 100 τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Φαχάντ αλ-Χαλίφι , αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Σάμπουα, κάνοντας λόγο για νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από θύματα των πληγμάτων αυτών.