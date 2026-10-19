Ουκρανία: Drone έσωσε τραυματία στρατιώτη – Τον μετέφερε μακριά από το μέτωπο

 Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επιχείρηση αυτού του είδους

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ουκρανία: Drone έσωσε τραυματία στρατιώτη – Τον μετέφερε μακριά από το μέτωπο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένα drone τύπου Ayudag-6 διέσωσε έναν τραυματισμένο στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, μεταφέροντάς τον σε ασφαλέστερη θέση.
  • Η επιχείρηση ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη χρήση εναέριου drone για διάσωση τραυματία σε πεδίο μάχης.
  • Ο τραυματίας είχε παραμείνει σε επικίνδυνη θέση για ενάμιση χρόνο και η διάσωσή του με συμβατικά μέσα ήταν αδύνατη λόγω κινδύνου για την ομάδα διάσωσης.
  • Η διάσωση χαρακτηρίστηκε ως «παγκόσμια πρωτιά» από τη μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της 92ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Εφόδου της Ουκρανίας.
  • Η εκτεταμένη χρήση drones από Ουκρανία και Ρωσία έχει μετατρέψει το πεδίο μάχης σε «ζώνη θανάτου» χωρίς σαφές πλεονέκτημα για καμία πλευρά.
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Drone διέσωσε έναν τραυματισμένο στρατιώτη από την πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, σύμφωνα με ταξιαρχία του ουκρανικού στρατού.

Η ταξιαρχία δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται το drone να κατεβαίνει προς το έδαφος. Στη συνέχεια ο στρατιώτης προσδένεται και μεταφέρεται από το drone μακριά από τις μάχες. «Η επιχείρηση ήταν επιτυχής – ο τραυματίας διασώθηκε! Τώρα υποβάλλεται σε θεραπεία και αποκατάσταση, και η ζωή του δεν κινδυνεύει πλέον», ανέφερε στο Facebook η μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της 92ης Αυτόνομης Ταξιαρχίας Εφόδου της Ουκρανίας.

Ο κατασκευαστής του drone, η Gurzuf Defence, ανέφερε ότι ο άνδρας είχε περάσει σχεδόν ενάμιση χρόνο σε επικίνδυνη θέση μάχης και δεν ήταν δυνατό να διασωθεί με συμβατικά μέσα. «Οποιαδήποτε προσπάθεια να τον προσεγγίσουν θα σήμαινε θανάσιμο κίνδυνο για την ομάδα διάσωσης», ανέφερε.

Το drone, τύπου Ayudag-6, «μετέφερε τον τραυματία σε ασφαλέστερη θέση, όπου τον παρέλαβαν οι σύντροφοί του, οι οποίοι φρόντισαν για την περαιτέρω μεταφορά του σε νοσοκομείο», πρόσθεσε η κατασκευάστρια εταιρεία. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί εδώ και καιρό drones για την απομάκρυνση τραυματιών στρατιωτών από το πεδίο της μάχης.

Ωστόσο αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση που αναφέρθηκε χρήση εναέριου drone για τον ίδιο σκοπό.Η μονάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών της 92ης Ταξιαρχίας Εφόδου χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «παγκόσμια πρωτιά».

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πόλεμο που διαρκεί τεσσεράμισι χρόνια και ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η εκτεταμένη χρήση drones και από τις δύο πλευρές έχει μετατρέψει το πεδίο της μάχης σε αυτό που οι στρατιωτικοί αναλυτές έχουν περιγράψει ως «ζώνη θανάτου», όπου καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει σαφές πλεονέκτημα.

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