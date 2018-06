Anthony Bourdain: Γκόρντον Ράμσεϊ και Τζέιμι Όλιβερ αποχαιρετούν τον διάσημο σεφ

Το άψυχο σώμα του βρήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε στη Γαλλία, ο στενός φίλος του, Γάλλος σεφ, Eric Ripert, με τον οποίο δούλευαν μαζί σε ένα από τα επόμενα επεισόδια της βραβευμένης σειράς Anthony Bourdain: Parts Unknown, του CNN.

O σεφ είχε παντρευτεί δύο φορές. Αφήνει πίσω του μια κόρη, την 11χρονη Αριάν.

Συνάδελφοί του, έσπευσαν στα social media για να εκφράσουν τη λύπη και το σοκ που τους προκάλεσε η είδηση του θανάτου του.

Ο διάσημος Βρετανός σεφ Τζέιμι Όλιβερ ανέβασε μία φωτογραφία του στο Twitter και έγραψε: «Πρέπει να πω πως είμαι εντελώς σοκαρισμένος στο άκουσμα πως ο απίστευτος Μπουρντέν πέθανε. Πραγματικά έσπασε τα καλούπια και πήγε σε άλλο επίπεδο την μαγειρική φιλοσοφία. Aναπαύσου εν ειρήνη σεφ. Οι σκέψεις μου και η αγάπη μου σε όλη την οικογένεια και τους στενούς φίλους».

I have to say I’m in total shock to hear that the amazing @Bourdain has just died ? he really broke the mould, pushed the culinary conversation, Rest in peace chef ?‍? ? thoughts and love to all his family and close friends xxxxxxxxxxx pic.twitter.com/HB7sV7CeRH