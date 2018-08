Θρίλερ με διαρροή οξυγόνου στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Διαρροή οξυγόνου σημειώθηκε τη νύχτα και το πρωί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που οφείλεται σε ρήγμα το οποίο προκάλεσε πτώση μικρομετεωρίτη, αλλά το πρόβλημα ήδη έχει αντιμετωπισθεί, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας (Roskosmos) Ντμίτρι Ρογκόζιν.

«Τη νύχτα και το πρωί παρατηρήθηκε μια ασυνήθιστη κατάσταση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, μειώθηκε η πίεση και παρατηρήθηκε διαρροή οξυγόνου από τον σταθμό. Ελήφθησαν μέτρα ώστε να εντοπισθεί το σημείο της διαρροής», δήλωσε ο Ρογκόζιν περιγράφοντας την κατάσταση. «Το πλήρωμα των Αμερικανών μετακινήθηκε στο ρωσικό τμήμα του σταθμού, ενώ στη συνέχεια και κατά σειρά έκλειναν τα διαμερίσματα του σταθμού, για να γίνει αντιληπτό τι συνέβη και πού συνέβη. Τελικά εντοπίσαμε το πρόβλημα» διευκρίνισε ο Ρογκόζιν, προσθέτοντας ότι όλα τα μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού είναι καλά στην υγεία τους και δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο.

Ο Ρογκόζιν είπε επίσης ότι το πρόβλημα εντοπίσθηκε σε διαμέρισμα του ρωσικού διαστημοπλοίου Soyuz MC 739 (γνωστό ως Soyuz MC-09) το οποίο είχε εκτοξευθεί με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τον Ιούνιο του 2018. «Εντοπίσθηκε ένα μικρό ρήγμα, που είναι μάλλον εξωτερική φθορά και οι κατασκευαστές εκτιμούν ότι είναι αποτέλεσμα (πτώσης) μικρομετεωρίτη» δήλωσε ο Ρογκόζιν.

Ο επικεφαλής της Roskosmos ανέφερε επίσης ότι «στο διαστημόπλοιο υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός που προορίζεται για επισκευές και αυτή τη στιγμή αποφασίζεται με ποιο τρόπο και για πόσο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιηθεί».

«Οι Αμερικανοί αστροναύτες εγκατέλειψαν το ρωσικό τμήμα του σταθμού καθώς ξεπεράσαμε την πιο δύσκολη φάση επίλυσης του προβλήματος που ανέκυψε. Παρέμεινε ο Γερμανός συνάδελφος μας (Αλεξάντρ Γκερστ-σ.σ) ο οποίος έφθασε στον Διαστημικό Σταθμό με αυτό το διαστημόπλοιο τον Ιούνιο» δήλωσε ο Ρογκόζιν, σύμφωνα με ο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

The @Space_Station crew is conducting troubleshooting and repair work today after the discovery of a tiny leak last night traced to the Russian segment of the orbital complex. All systems are stable and the crew is in no danger. Details: https://t.co/vdbN2L02Zf pic.twitter.com/NIHoSGnHk7