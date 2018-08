Συναγερμός στο Τορόντο: Εκκενώθηκε εμπορικό - Αναφορές για πυροβολισμούς (pics)

Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, το εμπορικό κέντρο Yorkdale Mall εκκενώθηκε μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το CBC δεν υπάρχουν τραυματίες.

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία φέρεται να αναζητά δύο δράστες γύρω στα 20. Ο ένας από τους υπόπτους φέρεται να φορά μαύρo φούτερ με κουκούλα και τζιν παντελόνι, ενώ ο δεύτερος περιγράφεται ως αδύνατος, ο οποίος κρατά ένα πιστόλι.

Αστυνομικοί «χτενίζουν» σπιθαμή προς σπιθαμή τους χώρους του εμπορικού κέντρου, ενώ εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Update: Yorkdale Shopping Centre is in lockdown. Nobody being let in. People being assisted to leave. Officers canvassing for witnesses and video from witnesses, mall and stores. No injuries. East side of mall is location of incident. More info to follow #GO1605887 ^sm