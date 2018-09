Ινδία: Κατάρρευση γέφυρας την Καλκούτα - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς (pics+vid)

Βίντεο από το σημείο δείχνουν ότι πολλά αυτοκίνητα είναι παγιδευμένα κάτω από τη γέφυρα Majherhat, η οποία ότι είχε... επισκευαστεί τον περασμένο μήνα, μέσα σε τρεις ημέρες.

Οκτώ τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών της Καλκούτας και εννέα στο κοντινό ιατρικό κολλέγιο SSKM.

Αξιωματούχος, δήλωσε: «Οι γερανοί έχουν ήδη τεθεί σε δράση. Οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ήδη σκάλες».

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφερνα ότι τέσσερις γερανοί και περίπου 500 διασώστες έσπευσαν στο σημείο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Shocking images of the collapse of Majherhat bridge in South Kolkata #WestBengal pic.twitter.com/G5tgtym4jB