Και το Νόμπελ Οικονομίας 2018 απονέμεται στους… (Pics+Vid)

Σε ένα βραβείο που έστρεψε τους προβολείς της παγκόσμιας συζήτησης στους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε ότι το έργο των βραβευθέντων βοήθησε να δοθούν απαντήσεις σε θεμελιώδη ερωτήματα για το πώς να προωθηθεί η μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη και να βελτιωθεί η ευημερία των ανθρώπων.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018 to William D. Nordhaus and Paul M. Romer.

Το βραβείο αποτέλεσε έκπληξη για τον Ρόμερ, από το Stern School of Business στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. «Έλαβα δύο τηλεφωνήματα σήμερα το πρωί, αλλά δεν απάντησα σε κανένα διότι θεώρησα ότι ήταν κλήσεις spam, άρα δεν περίμενα το βραβείο», δήλωσε, ενώ δεν έχασε την ευκαιρία να αναπτύξει τη θεωρία του.

"My work teaches us that what happens with technology is under our control."



This year's Economic Sciences laureate Paul Romer reminds us that technology doesn't just happen to us like the weather. It is a tool we can control.



