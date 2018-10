Τραγωδία στην Ιορδανία: Δεκάδες μαθητές πνίγηκαν εξαιτίας ξαφνικής πλημμύρας (vids)

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων δυτικά του Αμάν.

Jordan: A bus carrying 37 children and 7 teachers was swept away in floods near the Dead Sea, at least 14 were killed and 22 were injured, many are still missing, the IDF sent a team to assist the Jordanian authorities with the searches. pic.twitter.com/3VJ6SOsEqa — News On The Minute (@NewsOnTheMin) October 25, 2018

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των Αρχών, στο σχολικό επέβαιναν 37 μαθητές και 7 συνοδοί, ενώ υπάρχουν κι αγνοούμενοι. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

18 people killed in #Jordan due to heavy floods as a result of a rain storm. The 18 were school students who were in a school trip in the dead sea area when floods surprised them pic.twitter.com/nIkv6LOWOB — Saif Bitar (@BitarSaif) October 25, 2018

«Οι μαθητές είχαν πάει σχολική εκδρομή, το δυστύχημα προκλήθηκε από την κατάρρευση τμήματος του δρόμου εξαιτίας των κατακλυσμιαίων βροχών» συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

#BREAKING: Israel IDF is helping Jordanian forces search for a group of school children from Jordan whose bus was swept away in flooding by the Dead Sea pic.twitter.com/AQYkHWbTxB — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 25, 2018

Την ίδια ώρα, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έστειλε ελικόπτερα στην Ιορδανία για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης έπειτα από το δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο.

Breaking: The #IDF is currently assisting Jordan, at the request of #Jordan, in rescuing a bus of children swept away in the floods on the Jordanian side of the Dead Sea. Search and rescue units deployed. Praying for the safety of all!

צילום: עמיר אלוני pic.twitter.com/4Rz22jYrIw — StandWithUs (@StandWithUs) October 25, 2018

Στην επιχείρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων παίρνει μέρος μια ειδική μονάδα έρευνας και διάσωσης έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης της Ιορδανίας, επισήμανε ο ισραηλινός στρατός σε ένα δελτίο τύπου, χωρίς να αναφερθεί ο αριθμός των ελικοπτέρων που εστάλησαν. «Ο ισραηλινός στρατός συνδράμει στις επιχειρήσεις διάσωσης των παιδιών που επέβαιναν σε σχολικό λεωφορείο, το οποίο ανετράπη εξαιτίας ξαφνικής νεροποντής και πλημμύρας» συμπληρώνεται στο δελτίο τύπου.

Εξάλλου, σύμφωνα με την εφημερίδα «Jordan Times», ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Μπαχρέιν, εξαιτίας της τραγωδίας.

Πηγές: ΑΠΕ - ΜΠΕ, The Guardian, BBC, Jordan Times

