Πίτσμπεργκ: Αυτά είναι τα θύματα του μακελειού στη συναγωγή (Pics+Vids)

Ο κατάλογος των θυμάτων στο Πίτσμπεργκ:

David Rosenthal, 54,

Cecil Rosenthal, 59

Bernice Simon, 84,

Sylvan Simon, 86

Daniel Stein, 71,

Jerry Rabinowitz, 66,

Richard Gottfried, 65,

Joyce Feinberg, 75,

Rose Mallinger, 97,

Melvin Wax, 88,

Irving Younger, 69.

