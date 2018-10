Μακελειό στο Πίτσμπεργκ: Αυτός είναι ο 46χρονος που σκόρπισε το θάνατο σε συναγωγή (pics&vids)

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο άνδρας που σκόρπισε τον θάνατο ανοίγοντας πυρ σε μια συναγωγή στο Πίτσμπουργκ είναι 46 ετών και ονομάζεται Ρομπ Μπάουερς.

Προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί επισήμως τα κίνητρά του, μολονότι, αμερικανικά ΜΜΕ γράφουν ότι ο άνδρας αυτός είχε αναρτήσει μηνύματα αντισημιτικού περιεχομένου σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε άλλους 12 σε μια επίθεση σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ όπου βρισκόταν σε εξέλιξη θρησκευτική λειτουργία, σύμφωνα με το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση με τις αρχές και τοπικά ΜΜΕ να μιλούν για ένα πιθανό έγκλημα μίσους.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στη συναγωγή "Tree of Life", η οποία ήταν γεμάτη κόσμο καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη θρησκευτική λειτουργία, που ξεκίνησε στις 9:45 το πρωί. Πολλοί από τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί επικοινώνησαν με την αστυνομία και «ταμπουρώθηκαν» στο κτήριο.

«Κυκλοφορεί ένας ένοπλος στη συνοικία Ουίλκινς και Σάντι. Αποφύγετε την περιοχή» έγραφε το tweet που ανήρτησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.