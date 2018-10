ΗΠΑ: Μακελειό στο Πίτσμπεργκ - Ένοπλος σκόρπισε το θάνατο σε συναγωγή (vids)

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (27/10) σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πίτσμπεργκ. Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου CBS κάνει λόγο για 8 νεκρούς, μεταξύ αυτών δύο αστυνομικοί.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στη συναγωγή "Tree of Life", η οποία ήταν γεμάτη κόσμο για τη σαββατιάτικη λειτουργία. Πολλοί από τους ανθρώπους που βίσκονταν εκεί επικοινώνησαν με την αστυνομία και «ταμπουρώθηκαν» στο κτήριο.

«Κυκλοφορεί ένας ένοπλος στη συνοικία Ουίλκινς και Σάντι. Αποφύγετε την περιοχή» έγραφε το tweet που ανήρτησαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available. — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) October 27, 2018

Ομάδα SWAT έφτασε στο σημείο και ζητήθηκε εξοπλισμός για παραβίαση πόρτας καθώς «υπήρχαν δωμάτια με κλειδωμένες πόρτες». Επίσης έγινε λόγος στον ασύρματο για «εκρηκτικό μηχανισμό».

Δείτε live εικόνα:

BREAKING: Four people have been confirmed dead in a shooting at a Pittsburgh synagogue, according to CBS affiliate @kdka https://t.co/rldHevHSsX pic.twitter.com/KVUH2UvYo5 — CBS News (@CBSNews) October 27, 2018

Η αστυνομία του Πίτσμπεργκ ανέφερε αρχικά ότι ο ένοπλος παρέμενε στο σημείο και συμβούλευε τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το BBC, μεταδόθηκε από τους ασυρμάτους της αστυνομίας, ότι ο δράστης παραδόθηκε. Φορούσε πράσινο μπουφάν, μπλε πουκάμισο και τζιν παντελόνι. Καταγράφηκε δε από τις συνομιλίες των αστυνομικών, ότι έχει γεννηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1972.

Ο δράστης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «όλοι αυτοί οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν» και ότι «δεν θέλει κανέναν από αυτούς να ζουν», πριν συλληφθεί.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) October 27, 2018

Ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. με δικό του tweet ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και κατέληξε: «ο Θεός να σας ευλογεί».

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

