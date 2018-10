Ανείπωτη τραγωδία στην Ινδονησία: «Ξεβράζει» πτώματα η θάλασσα - Σοκαριστικές μαρτυρίες (vids+pics)

Στο σκάφος επέβαιναν 189 άτομα, μεταξύ των οποίων και τρία παιδιά, όταν για άγνωστους για την ώρα λόγους, εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, 13 λεπτά μετά την απογείωση του και προσέκρουσε ανοικτά της νήσου Ιάβα.

Τα πτώματα των έξι επιβατών οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο στη Τζακάρτα, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Bambang Suryo Aji.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η ακριβής θέση του σκάφους δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα, με τους διασώστες να έχουν εντοπίσει τμήματα από την ουρά της ατράκτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έρευνες θα συνεχιστούν για τουλάχιστον επτά μέρες ακόμη, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι δεν υπάρχει κανένας επιζών.

Η πτήση είχε προορισμό Πανγκάλ Πινάνγκ, στο νησί Μπανγκά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, στην πτήση επέβαιναν τουλάχιστον 23 κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

«Δεν τολμάμε να πούμε τι συνέβη, ακόμη», ανέφερε ο Edward Sirait, ο γενικός διευθυντής της Lion Air στο πρακτορείο ειδήσεων. «Είμαστε μπερδεμένοι σχετικά με το γιατί, επειδή είναι καινούργιο αεροσκάφος».

Σε ανακοίνωσή της η ιδιοκτήτρια εταιρία γνωστοποίησε πως τόσο ο πιλότος όσο και ο συγκυβερνήτης του ήταν ιδιαίτερα έμπειροι, έχοντας συνολικά 11.000 ώρες πτήσεων.

Ο επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών, δεν μπόρεσε να διευκρινίσει τους λόγους για τους οποίους συνετρίβη το αεροσκάφος και τόνισε πως πρέπει να αναμένουμε τον εντοπισμό των μαύρων κουτιών.

Ειδικοί ασφαλείας αναφέρουν πως σχεδόν όλα τα ατυχήματα τέτοιου είδους συμβαίνουν λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων και είναι σπάνιες οι φορές που η έρευνα καταλήγει σε έναν και μόνο παράγοντα.

Περίπου την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά της ινδονησιακής πρωτεύουσας, οι επιβάτες της πτήσης JT610 της εταιρείς Lion Air έκαναν τσεκ ιν και περνούσαν από τους ελέγχους.

Γύρω στις 6.30 το πρωί, χάθηκαν, μπροστά στα μάτια των δυο ψαράδων…

Το Boeing &37 MAX 8 κυριολεκτικά έπεσε από τον ουρανό, κοντά στο σημείο όπου ψάρευαν οι δύο άνδρες, περίπου 15 χιλιόμετρα από την ακτή – με έναν εκκωφαντικό θόρυβο καθώς συντριβόταν στη θάλασσα.

«Μπορούσε να αισθανθείς την έκρηξη από το ωστικό κύμα στο νερό», είπε ο Γκάουκ, αφηγούμενος τα όσα είδε από την παραλία της Καράβανγκ.

Κατά μήκος της ακτής είχαν αναπτυχθεί δεκάδες αστυνομικοί και ασθενοφόρα, όμως κανείς δεν πίστευε ότι θα βρισκόταν ζωντανός κάποιος από τους 189 επιβάτες της πτήσης JT610.

Ο Γιουσούφ Λατίεφ, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχουν επιζώντες. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τα αίτια του δυστυχήματος.

Οι αερομεταφορές είναι ένας κρίσιμος τομέας για την Ινδονησία, ένα τεράστιο αρχιπέλαγος αποτελούμενο από περισσότερα από 17.000 μεγάλα και μικρά νησιά, που εκτείνεται σε μήκος 5.100 χιλιομέτρων – απόσταση που αντιστοιχεί σε εκείνη μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου. Μολονότι είναι μια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές παγκοσμίως, η χώρα έχει θρηνήσει πολλά θύματα σε αεροπορικά δυστυχήματα.

Η Lion Air, μια εταιρεία χαμηλού κόστους που κυριαρχεί στην εγχώρια αγορά, έχει περισσότερα από 10 δυστυχήματα στο ενεργητικό της την τελευταία 20ετία. Όμως δεν είχε κανένα θύμα από το 2004. Μέχρι σήμερα.

Ο κυβερνήτης της πτήσης JT610 από την Τζακάρτα για το Πανγκάι Πινάνγκ ήταν ο Μπάβιε Σουνέτζα, ένας 31χρονος Ινδός με καταγωγή από το Νέο Δελχί. Ο Σουνέτζα και ένας Ιταλός επιβάτης ήταν οι μοναδικοί αλλοδαποί που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Στον λογαριασμό του στο Linkedin ο Σουνέτζα ανέφερε ότι εργαζόταν για τη Lion Air από το 2011 και είχε περίπου 6.000 ώρες πτήσης. Στο Facebook είχε αναρτήσει φωτογραφίες του, με τη στολή του.

Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, στις 6.20, ο Σουνέτζα ανέφερε ότι αντιμετώπιζε κάποιες τεχνικές δυσκολίες και ζήτησε άδεια από τον πύργο ελέγχου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Τα στοιχεία από τον ιστότοπο FlightRadar24 δείχνουν ότι κάτι πήγε στραβά δύο λεπτά μετά την απογείωση, όταν το αεροπλάνο βρισκόταν σε ύψος 2.000 ποδών (610 μέτρα). Αρχικά έκανε βουτιά 500 ποδών, πήρε κλίση προς τα αριστερά και κατόπιν άρχισε να ανεβαίνει και πάλι, στα 5.000 πόδια. Το σήμα χάθηκε ενώ είχε αναπτύξει ταχύτητα και βρισκόταν περίπου στα 3.650 πόδια.

Το Boeing 737 MAX8 ήταν το πιο πρόσφατο μοντέλο των περίφημων 737 της εταιρείας Boeing – του δημοφιλούς αεροσκάφους που προτιμούν οι εταιρείες χαμηλού κόστους σε όλον τον κόσμο. Το αεροπλάνο της Lion Air ήταν σχεδόν ολοκαίνουριο. Πραγματοποίησε την πρώτη πτήση του στις 15 Αυγούστου και η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι ένας μηχανικός, ειδικευμένος στα μοντέλα Boeing, το είχε κρίνει πτητικά ικανό πριν από τη σημερινή πτήση. Ένα αδιευκρίνιστο «τεχνικό ζήτημα» που αντιμετώπισε στο προηγούμενο δρομολόγιό του, από το Μπαλί για την Τζακάρτα, είχε «επιλυθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες».

Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι παρέχει τεχνική βοήθεια, κατόπιν αιτήματος και υπό την καθοδήγηση της ινδονησιακής κυβέρνησης.

Στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα, είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι που περίμεναν να μάθουν κάποιο νέο για τους δικούς τους: μια μητέρα προέτρεπε τον μικρό γιο της «να περιμένει και να είναι γενναίος», ενώ μια άλλη έλεγε στο κοριτσάκι της «να προσεύχεται για τον μπαμπά».

Τα μοναδικά νέα όμως δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικά. Τα σωστικά συνεργεία βρήκαν μόνο συντρίμμια και διαμελισμένες σορούς στα νερά. Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης διακρίνονται διάφορα αντικείμενα που ανήκαν στους επιβάτες, από ταυτότητες, μέχρι μια άδεια οδήγησης και ένα ζευγάρι παιδικά παπουτσάκι.

Ένας από τους επιβάτες, ο 22χρονος Ντέριλ Φίντα Φεμπριάντο, είχε παντρευτεί πριν από μόλις δύο εβδομάδες και πήγαινε στο Πανγκάι Πινάνγκ για να εργαστεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Η σύζυγός του, η Λουτφινάνι Έκα Πούτρι, είπε ότι της έστειλε ένα μήνυμα και μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο στις 6.12. Τρία λεπτά αργότερα, σταμάτησε να απαντά στα μηνύματά της.

Οι δυο τους είχαν μεγαλώσει μαζί από παιδιά, είπε στους δημοσιογράφους, δείχνοντας μια φωτογραφία του πρόσφατου γάμου της. «Όταν είδα τις ειδήσεις, διασταύρωσα τον αριθμό πτήσης με τη φωτογραφία του εισιτηρίου που μου είχε στείλει ο Ντέριλ. Κι έβαλα τα κλάματα», είπε η νεαρή γυναίκα…

Οι ψαράδες Μπούντι και Γκάουκ έφυγαν από το σπίτι τους μια ώρα πριν ξημερώσει και, αφού φόρτωσαν στο αλιευτικό τους τα δίχτυα για τις γαρίδες, ανοίχτηκαν στη γαλήνια θάλασσα, στα βορειοανατολικά της Τζακάρτας...

Το αεροσκάφος που κατέπεσε είχε παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα στο παρελθόν, το οποίο, όμως, είχε αντιμετωπίσει βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας.

«Το αεροσκάφος αυτό είχε πετάξει στο παρελθόν από την Ντενπασάρ στην Τσενκαρένγκ (στη Τζακάρτα). Υπήρχε αναφορά για ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο λύθηκε βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας», δήλωσε ο Έντουαρντ Σιράιτ στους δημοσιογράφους, αρνούμενος να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος.

Ο Σιράιτ πρόσθεσε ότι η Lion AIr διαθέτει 11 αεροσκάφη του ίδιου μοντέλου, Boeing 737 Max 8 και τα υπόλοιπα αεροπλάνα δεν έχουν εμφανίσει αυτό το τεχνικό πρόβλημα.

Ο Σιράιτ επεσήμανε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να καθηλώσει τα υπόλοιπα Boeing 737 του στόλου της.

Το αεροσκάφος ζήτησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο πριν χαθεί από τα ραντάρ - Δύο βρέφη κι ένα παιδί ανάμεσα στους επιβαίνοντες - Το στίγμα του χάθηκε 13 λεπτά μετά την απογείωση - Συγκλονιστικές εικόνες από τα συντρίμμια του Boeing 737 - Τι δήλωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία

Ένα Boeing 737 της ιδιωτικής αεροπορικής εταιρείας Lion Air κατέπεσε σήμερα το πρωί στα ανοικτά των ακτών της Ινδονησίας λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από τη Τζακάρτα και οι 189 επιβαίνοντες «είναι πιθανόν νεκροί», σύμφωνα με την υπηρεσία διάσωσης η οποία δεν περιμένει να βρει επιζώντες.

Το αεροσκάφος της ινδονησιακής αεροπορικής εταιρείας, ένα Boeing 737 Max 8, το οποίο ξεκίνησε πτήσεις πριν μερικούς μήνες, είχε ζητήσει να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Τζακάρτα λίγα λεπτά προτού χαθεί η επαφή μαζί του στις 06:30 (το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα, 01:30 ώρα Ελλάδας). Το αεροσκάφος κατευθυνόταν προς την Πανγκάλ Πινάν, μια πόλη στο νησί Μπανγκά, στα ανοικτά της Σουμάτρα.

Οι διασώστες έχουν εντοπίσει «πτώματα που δεν ήταν ακέραια και έχουν περάσει πολλές ώρες (από το δυστύχημα), οπότε είναι πιθανό οι 189 άνθρωποι να είναι νεκροί», δήλωσε ο Μπάμπαγνκ Σουρίο Άτζι, εκτελεστικός διευθυντής των υπηρεσιών διάσωσης της Ινδονησίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Περίπου 150 διασώστες είχαν αναπτυχθεί στο σημείο του δυστυχήματος για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες και συντρίμμια του αεροσκάφους, το οποίο κατέπεσε σε μια θαλάσσια περιοχή με βάθος 30 με 40 μέτρα, διευκρίνισε ο ίδιος.

Έξι σάκοι με ανθρώπινα υπολείμματα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οι διασώστες έχουν επίσης εντοπίσει συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και ένα κομμάτι της ουράς του αεροσκάφους με το σήμα της εταιρείας Lion Air, ρούχα, ταυτότητες, αλλά όχι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, επεσήμανε ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Lion Air Έντουαρντ Σιράιτ δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε επισκευαστεί πρόσφατα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε, χωρίς όμως να διευκρινίσει τη φύση του προβλήματος.

Το αεροσκάφος «επισκευάστηκε στην Ντενπασάρ», στο νησί Μπαλί, «και στη συνέχεια πέταξε για τη Τζακάρτα». «Οι τεχνικοί στη Τζακάρτα έλαβαν σημειώσεις και προχώρησαν σε μια άλλη επισκευή προτού το αεροσκάφος αναχωρήσει για το Πανγκάλ Πινάν», την πόλη προς την οποία κατευθυνόταν σήμερα, επεσήμανε ο Σιράιτ, εξηγώντας ότι πρόκειται «για μια κανονική διαδικασία».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 189 άνθρωποι, σύμφωνα με την Επιτροπή Ασφαλείας Εθνικών Μεταφορών (NTSC) της Ινδονησίας: 178 ενήλικές, ένα παιδί, δύο βρέφη, δύο πιλότοι και έξι μέλη προσωπικό καμπίνας.

Ο ιστότοπος Flightradar, που παρακολουθεί τις πτήσεις των αεροσκαφών, παρουσιάζει σε έναν χάρτη την πορεία του Boeing 737, το οποίο μετά την απογείωσή του κατευθύνθηκε νοτιοδυτικά, έστριψε απότομα προς τα νότια προτού κατευθυνθεί βορειοανατολικά. Όμως το σήμα του χάθηκε ξαφνικά πάνω από τη θάλασσα της Ιάβας, κοντά στις ακτές.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την παρουσία αλλοδαπών μεταξύ των επιβατών του αεροσκάφους, το οποίο ξεκίνησε τις πτήσεις τον Αύγουστο, σύμφωνα με τη Lion Air.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης είχαν συνολικά 11.000 ώρες πτήσης.

Η Boeing από την πλευρά της εξέφρασε «τη βαθιά της λύπη» για το δυστύχημα σε ανακοίνωσή της, πρόσθεσε μάλιστα ότι «είναι έτοιμη να παράσχει τεχνική βοήθεια στην έρευνα για το δυστύχημα».

Η Ινδονησία, μια χώρα στη νοτιοανατολική Ασία που αποτελείται από 17.000 νησιά και νησάκια, εξαρτάται πολύ από τις αεροπορικές συνδέσεις και τα δυστυχήματα είναι συχνά.

Τον Δεκέμβριο του 2013, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα στρατιωτικού αεροσκάφους κοντά στην Τιμίκα, μια ορεινή περιοχή της Παπούας- Νέας Γουινέας.

Τον Αύγουστο του 2015 ένα ATR 42-300 της ινδονησιακής αεροπορικής εταιρείας Trigana Air που μετέφερε 44 ενήλικες, πέντε παιδιά και πέντε μέλη πληρώματος συνεντρίβη στα όρη Μπιντάνγκ. Δεν βρέθηκε κανένας επιζών.

Η χαμηλού κόστους εταιρεία Lion Air είναι θυγατρική της Lion Group, στην οποία ανήκουν άλλες τέσσερις εταιρείες (η Wings Air και η Batik Air στην Ινδονησία, η Malindo Air στη Μαλαισία και η Thai Lion στην Ταϊλάνδη). Η ίδια έχει εμπλακεί σε πολλά δυστυχήματα.

Αεροσκάφη της Lion Air συγκρούστηκαν με άλλα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Μεντάντ, στο βόρειο τμήμα της Σουμάτρα το 2017 και σε αυτό της Τζακάρτα το 2016.

