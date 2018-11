Τραμπ και Πούτιν είχαν μια «καλή» συνομιλία στο Παρίσι και θα τα ξαναπούν σύντομα (vid+pics)

«Ναι», απάντησε ο Πούτιν στην ερώτηση δημοσιογράφου αν κατάφερε να συνομιλήσει με τον Τραμπ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

«Καλή», πρόσθεσε ο «τσάρος» ερωτηθείς για την ποιότητα αυτής της συνομιλίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντηθούν για μια λεπτομερέστερη συνομιλία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Είκοσι (G20) που θα διεξαχθεί στα τέλη Νοεμβρίου στην Αργεντινή.

Υπενθυμίζεται πως ο Πούτιν είχε δηλώσει προηγουμένως πως είναι «έτοιμος για διάλογο» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να αποσυρθούν από τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα μεσαίου βεληνεκούς που είχαν συνάψει με την ΕΣΣΔ στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

«Είναι φυσικό για την Ευρώπη να θέλει ένα στρατό»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε επίσης πως είναι λογικό για έναν ισχυρό οικονομικό συνασπισμό όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέλει να διαθέτει στρατιωτική άμυνα.

«Η Ευρώπη είναι μια ισχυρή οικονομική οντότητα, μια ισχυρή οικονομική ένωση και είναι πολύ φυσικό να θέλει να είναι ανεξάρτητη, αυτάρκης και κυρίαρχη σε θέματα άμυνας και ασφάλειας», τόνισε ο Πούτιν μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο RT.

Όταν Τραμπ και Πούτιν έσφιξαν τα χέρια κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου

Οι ηγέτες των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτησαν ο ένας τον άλλον διά χειραψίας στην Αψίδα του Θριάμβου όπου ηγέτες απ' όλον τον κόσμο έχουν συγκεντρωθεί για να τιμήσουν την 100η επέτειο της Ανακωχής που σήμανε το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ρωσική τηλεόραση.

Οι Τραμπ και Πούτιν έφθασαν στην Αψίδα του Θριάμβου χωριστά από τους άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, όπως φάνηκε στις τηλεοπτικές εικόνες.

Ο Τραμπ χαιρέτισε τον ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ και τον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ 6ο. Ο Πούτιν, ο οποίος έφθασε τελευταίος, χαιρέτισε επίσης δια χειραψίας τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας.

