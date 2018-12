«Καλές γιορτές» από τον Banksy με ένα ακόμα εντυπωσιακό γκράφιτι! (vid)

Oι θαυμαστές του Banksy συρρέουν στην πόλη Πορτ Τάλμποτ της Ουαλίας για να δουν τη νέα τοιχογραφία του Βρετανού αυτού καλλιτέχνη, η οποία απεικονίζει ένα παιδί σκεπασμένο με χιόνι που στην πραγματικότητα είναι στάχτη από έναν κάδο σκουπιδιών που έχει πάρει φωτιά.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε μέσω Instagram ότι η τοιχογραφία με τίτλο «Καλές γιορτές» είναι αυθεντική, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το έργο τοποθετήθηκε σε δύο τοίχους ενός γκαράζ από τσιμεντόλιθους, που κάνουν γωνία: ένα αγοράκι το οποίο φοράει χειμωνιάτικα και έχει ένα μικρό έλκηθρο στα πόδια του, τεντώνει τα χέρια του και με τη γλώσσα του προσπαθεί να πιάσει κάποιες νιφάδες που δείχνουν να είναι νιφάδες χιονιού. Αν όμως κάποιος πάει πιο πίσω και παρατηρήσει, θα δει στον διπλανό τοίχο ότι αυτές οι «νιφάδες» δεν είναι παρά στάχτες από έναν κάδο για βιομηχανικά απόβλητα που έχει πάρει φωτιά.

Το Πορτ Τάλμποτ είναι μια πόλη γνωστή για την παραγωγή χάλυβα και πρόσφατα έδωσε μάχη για επιβίωση.

Ο καλλιτέχνης του γκραφίτι είναι γνωστός για τα έργα του με πολιτικό μήνυμα που φιλοτεχνεί σε τοίχους ανά τον κόσμο: από το Παρίσι και την Νέα Υόρκη μέχρι την Γάζα.

