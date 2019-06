Δύσκολες ώρες για γνωστό τραγουδιστή - Νεκρός ο πατέρας του

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι σχέσεις μεταξύ πατέρα και γιου ήταν σχεδόν ανύπαρκτες μετά το διαζύγιο των γονιών του, γεγονός που φαίνεται να στιγμάτισε την ψυχολογία του νεαρού τότε Eminem. Μάλιστα σε πολλά τραγούδια του ο διάσημος ράπερ, όπως το «Cleanin Out My Closet» και το «My name is» αναφέρετε στην δύσκολη αυτή σχέση.

Με τους δαίμονές του όμως φαίνεται ότι πάλευε και ο Μάρσαλ Μπρους αφού επί πολλά χρόνια – σύμφωνα πάντα με το TMZ - μπαινόβγαινε σε κλινικές αποτοξίνωσης από το αλκοόλ.

Να σημειωθεί ότι το πραγματικό όνομα του Eminem είναι το ίδιο με αυτό του πατέρα του.

Ο πατέρας του εγκατέλειψε τον ίδιο και την μητέρα του Νέλσον, όταν ο Eminem ήταν ακόμη βρέφος. Η Νέλσον αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, με συνέπεια να μετακινούνται από πόλη σε πόλη με τον γιο της και να επιβιώνουν με την αρωγή των συγγενών τους.

Αυτό είχε ως επακόλουθο ο ίδιος να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί, λόγω έλλειψης σταθερότητας στην ζωή του, να αδυνατεί να κάνει φίλους και να έχει κακές επιδόσεις στο σχολείο. Ο Έμινεμ ήταν εσωστρεφές και ντροπαλό παιδί. Μάλιστα, στο σχολείο δέχονταν τραμπουκισμό και εκφοβισμό, έχει δηλώσει ο ίδιος σε συνεντεύξεις του.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί την επιτυχία του Eminem "My name is" που μιλάει για την σχέση του με τον πατέρα του:

