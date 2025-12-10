Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή που ένας 26χρονος αλλοδαπός προσπαθεί να διαρρήξει την είσοδο καταστήματος στην Ιεράπετρα, έφερε στην δημοσιότητα το Κρήτη TV.

Στο βίντεο αποτυπώνεται ο δράστης να προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα και να εισβάλει στο εσωτερικό, όπου τελικά παρέμεινε περίπου μιάμιση ώρα, αφαιρώντας προϊόντα μεγάλης αξίας.

Ο 26χρονος με καταγωγή από την Βουλγαρία κατάφερε να αποσπάσει χρήματα, τσιγάρα και άλλα εμπορεύματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί της Ιεράπετρας προχώρησαν άμεσα σε έρευνα, εντόπισαν τον δράστη, τον ταυτοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ όλα τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και του επιβλήθηκε ποινή δέκα μηνών με αναστολή. Την υπόθεση χειρίστηκε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας, το οποίο συνεχίζει την προανάκριση.

