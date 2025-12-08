Διδυμοτείχο: Διέρρηξε δύο φορές με τον ίδιο τρόπο ένα κατάστημα

Στο «μάτι» όπως φαίνεται είχε βάλει μία επιχείρηση στο Διδυμότειχο ένας διαρρήκτης, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα σύμφωνα με το e-evros.gr, ο δράστης τις βραδινές ώρες της 5ης Δεκεμβρίου 2025, εισήλθε στον χώρο από παράθυρο, παραβιάζοντας το κατάστημα και αφαιρώντας χρήματα απευθείας από την ταμειακή μηχανή. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στην ταυτοποίησή του και στην επιτυχή σύλληψή του την επόμενη κιόλας ημέρα.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια πράξη είχε επαναληφθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο συλληφθείς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, εισήλθε στο ίδιο κατάστημα και στις 20 Νοεμβρίου 2025, αποσπώντας τότε ένα χρηματικό ποσό από το εσωτερικό του.

Την προανάκριση για την υπόθεση, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της δράσης του, διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Διδυμοτείχου.