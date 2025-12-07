Συνελήφθη 39χρονος για την διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνίδας
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 39χρονο με καταγωγή από την Αλβανία
Χειροπέδες στον «ποντικό» που διέρρηξε το Δημαρχείο Σαρωνίδας πέρασαν αστυνομικοί που κατάφεραν να τον εντοπίσουν.
Πρόκειται για έναν 39χρονο με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος διέρρηξε το περασμένο Σαββατοκύριακο το Δημαρχείο και παραβίασε περισσότερα από 10 γραφεία στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του κτιρίου.
Ενδεικτικό της θρασύτητάς του αποτελεί το γεγονός ότι ο 39χρονος κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία.
