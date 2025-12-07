Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο

Ο εντοπισμός του θαμμένου όπλου στον Κορυδαλλό και το σχέδιο της τουρκικής συμμορίας Daltons που απέτρεψαν οι Αρχές

Newsbomb

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο
INTIME.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένοπλη και αιματηρή απόδραση με ομηρία προετοίμαζαν Τούρκοι μαφιόζοι που κρατούνται στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι δεν είχαν καταφέρει μόνο να περάσουν όπλο στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και να το θάψουν στον προαύλιο χώρο προκειμένου να το έχουν εύκαιρο ανά πάσα στιγμή.

Από πληροφορίες του ελληνικού FBI, διαπιστώθηκε πως το όπλο που εντοπίστηκε, προοριζόταν για να το χρησιμοποιήσει φυλακισμένος Τούρκος, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος της γείτονος χώρας, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της Real News.

Πρόκειται για τον Τούρκο που εκτέλεσε –μαζί με συνεργό– τους έξι ομοεθνείς του, στη Λούτσα, τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα θύματα ανήκαν στη συμμορία του διαβόητου Τούρκου μαφιόζου, Μπαρίς Μπουγιούν.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συγκεντρώσουν αποδεικτικό υλικό και βέβαια να σχηματίσουν τη δικογραφία εις βάρος των Τούρκων μαφιόζων.

Στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στον προαύλιο χώρο της οποίας βρέθηκαν θαμμένα το όπλο με τη γεμιστήρα και τα φυσίγγια, κρατούνται Αλβανοί μαφιόζοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της αλβανικής μαφίας των φυλακών.

Ενώ, στο ίδιο κτήριο, σε διαφορετικό όμως τομέα, κρατούνται Τούρκοι μαφιόζοι που έχουν συλληφθεί κατά καιρούς στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο άνθρωπος που κατηγορείται για το μακελειό στη Λούτσα, ο οποίος φαίνεται ότι εκείνη την εποχή άλλαξε «στρατόπεδο» και από τη συμμορία του Μπουγιούν πέρασε στην άλλη σκληρή τουρκική εγκληματική οργάνωση, με την επωνυμία Daltons.

Οι πληροφορίες της Real News κάνουν λόγο για έναν σχεδιασμό που παρέπεμπε σε απόπειρα μαζικής απόδρασης μελών της συμμορίας Daltons που κρατούνται στις φυλακές, κάτι που ευτυχώς αποφεύχθηκε από τις Αρχές.

Απόφαση για ομήρους

Το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού στα τέλη Οκτωβρίου, έπειτα από πληροφορίες που είχαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ στην έρευνα ενεπλάκη και το ελληνικό FBI.

Οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την έρευνα, εκτιμούν ότι το όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από μέλη της τουρκικής μαφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν αιματηρή απόδραση και μάλιστα με ομηρία.

Αυτό διότι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αποφασίσει να πάρουν όμηρο ή ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους οποίους, με την απειλή του όπλου, θα τους εξανάγκαζαν να ανοίξουν τις πόρτες ώστε να δραπετεύσουν.

Όπως αποδείχθηκε μετά την έρευνα που έγινε στα βαλλιστικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, το όπλο είναι «καθαρό», δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη παράνομη ενέργεια, ενώ τα σχέδια που έχει στη λαβή του δείχνουν ξεκάθαρα ως τόπο προέλευσης την Τουρκία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, όπως προαναφέρθηκε, έχει μπει ο φερόμενος εκτελεστής των έξι συμπατριωτών του στη Λούτσα. Ο 32χρονος Τούρκος κακοποιός είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την 11η Σεπτεμβρίου 2023, λίγες μέρες μετά την εκτέλεση των έξι ομοεθνών του.

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο με αρχηγικό προφίλ και ιδιαίτερα αδίστακτο, ο οποίος για να δει την πόρτα της ελευθερίας θα μπορούσε να αιματοκυλίσει τις φυλακές», αναφέρει στη «R» αστυνομικός που με γνώση των ερευνών, σκιαγραφώντας την εγκληματική προσωπικότητα του 32χρονου.

Τα εύλογα ερωτήματα

Αυτό, ωστόσο, που προβλημάτισε τους αστυνομικούς, είναι όχι μόνο πώς μπήκε ένα λειτουργικό όπλο με γεμιστήρα στο εσωτερικό των φυλακών, αλλά και πώς ο άνθρωπος που το παρέλαβε, το έθαψε στο προαύλιο χωρίς κανείς να αντιληφθεί την κίνησή του. Παράλληλα, ένα σοβαρό ερώτημα στο οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση, είναι πώς οι εν λόγω κρατούμενοι, μέλη της τουρκικής μαφίας, καταφέρνουν να διατηρούν ένα δίκτυο ανθρώπων εκτός φυλακών.

Εκτός των άλλων, με τη συγκεκριμένη απόπειρα απόδρασης, αποδεικνύεται ότι παρά τη «χαρτογράφηση» που έχουν κάνει τόσο το ελληνικό FBI όσο και η ΕΥΠ στα μέλη της τουρκικής μαφίας, κάποια πρόσωπα έχουν καταφέρει να βρίσκονται κάτω από το «ραντάρ» των Αρχών και να κινούνται με ευκολία, στήνοντας ακόμη και σήμερα «δουλειές» στο εσωτερικό της χώρας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Τσικίνιο στο παγωμένο Καζακστάν | Διαιτητής ο Μουνουέρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Διακοπή κυκλοφορίας σε δρόμους της Κεντρικής Μακεδονίας, Πιερίας και Χαλκιδικής λόγω προβλημάτων

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο των φυλακών

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη

11:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση ενός δολοφόνου που σκότωσε την οικογένειά του: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα»

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης»

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 25 νεκροί από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Δείτε βίντεο

10:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»: Τα τελευταία νέα της υγείας του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε μετά τη θανάτωση 450 προβάτων του

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Ο πρωτογενής τομέας αφορά όλους τους Έλληνες»

10:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές μάχες - Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12)

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα αποκαλύπτει τον μαθηματικό νόμο όταν τα αντικείμενα θρυμματίζονται!

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί μετά την επίθεση του πίτμπουλ

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Βίντεο με αυτοκίνητο που χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο αεροδρόμιο Χίθροου: Άγνωστοι ψέκασαν ταξιδιώτες με σπρέι – Μία σύλληψη

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ωμέγα εμποδιστής» κυκλώνει ξανά την Ελλάδα - Πρώτη πρόβλεψη Μαρουσάκη για Χριστούγεννα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα» - Σε σοκ οι διασώστες που είδαν το παιδί μετά την επίθεση του πίτμπουλ

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο των φυλακών

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

10:59ΕΛΛΑΔΑ

«Έλα ο μπαμπάς παθαίνει εγκεφαλικό»: Τα τελευταία νέα της υγείας του κτηνοτρόφου που κατέρρευσε μετά τη θανάτωση 450 προβάτων του

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Βίντεο με αυτοκίνητο που χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση ενός δολοφόνου που σκότωσε την οικογένειά του: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος – Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού μετά τη φονική επίθεση του πίτμπουλ: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ