Τούρκοι μαφιόζοι προετοίμαζαν μαζική απόδραση από τον Κορυδαλλό – Είχαν θάψει όπλο στο προαύλιο

Ένοπλη και αιματηρή απόδραση με ομηρία προετοίμαζαν Τούρκοι μαφιόζοι που κρατούνται στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Οι κρατούμενοι δεν είχαν καταφέρει μόνο να περάσουν όπλο στο εσωτερικό του σωφρονιστικού καταστήματος, αλλά και να το θάψουν στον προαύλιο χώρο προκειμένου να το έχουν εύκαιρο ανά πάσα στιγμή.

Από πληροφορίες του ελληνικού FBI, διαπιστώθηκε πως το όπλο που εντοπίστηκε, προοριζόταν για να το χρησιμοποιήσει φυλακισμένος Τούρκος, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σκληρούς εκτελεστές του οργανωμένου εγκλήματος της γείτονος χώρας, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της Real News.

Πρόκειται για τον Τούρκο που εκτέλεσε –μαζί με συνεργό– τους έξι ομοεθνείς του, στη Λούτσα, τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα θύματα ανήκαν στη συμμορία του διαβόητου Τούρκου μαφιόζου, Μπαρίς Μπουγιούν.

Οι έμπειροι αστυνομικοί του ελληνικού FBI συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συγκεντρώσουν αποδεικτικό υλικό και βέβαια να σχηματίσουν τη δικογραφία εις βάρος των Τούρκων μαφιόζων.

Στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, στον προαύλιο χώρο της οποίας βρέθηκαν θαμμένα το όπλο με τη γεμιστήρα και τα φυσίγγια, κρατούνται Αλβανοί μαφιόζοι, ανάμεσά τους και ο φερόμενος αρχηγός της αλβανικής μαφίας των φυλακών.

Ενώ, στο ίδιο κτήριο, σε διαφορετικό όμως τομέα, κρατούνται Τούρκοι μαφιόζοι που έχουν συλληφθεί κατά καιρούς στη χώρα μας για σοβαρά αδικήματα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο άνθρωπος που κατηγορείται για το μακελειό στη Λούτσα, ο οποίος φαίνεται ότι εκείνη την εποχή άλλαξε «στρατόπεδο» και από τη συμμορία του Μπουγιούν πέρασε στην άλλη σκληρή τουρκική εγκληματική οργάνωση, με την επωνυμία Daltons.

Οι πληροφορίες της Real News κάνουν λόγο για έναν σχεδιασμό που παρέπεμπε σε απόπειρα μαζικής απόδρασης μελών της συμμορίας Daltons που κρατούνται στις φυλακές, κάτι που ευτυχώς αποφεύχθηκε από τις Αρχές.

Απόφαση για ομήρους

Το όπλο βρέθηκε θαμμένο στο προαύλιο των φυλακών Κορυδαλλού στα τέλη Οκτωβρίου, έπειτα από πληροφορίες που είχαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, ενώ στην έρευνα ενεπλάκη και το ελληνικό FBI.

Οι έμπειροι αστυνομικοί που χειρίζονται την έρευνα, εκτιμούν ότι το όπλο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από μέλη της τουρκικής μαφίας προκειμένου να πραγματοποιήσουν αιματηρή απόδραση και μάλιστα με ομηρία.

Αυτό διότι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αποφασίσει να πάρουν όμηρο ή ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τους οποίους, με την απειλή του όπλου, θα τους εξανάγκαζαν να ανοίξουν τις πόρτες ώστε να δραπετεύσουν.

Όπως αποδείχθηκε μετά την έρευνα που έγινε στα βαλλιστικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, το όπλο είναι «καθαρό», δηλαδή δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη παράνομη ενέργεια, ενώ τα σχέδια που έχει στη λαβή του δείχνουν ξεκάθαρα ως τόπο προέλευσης την Τουρκία.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, όπως προαναφέρθηκε, έχει μπει ο φερόμενος εκτελεστής των έξι συμπατριωτών του στη Λούτσα. Ο 32χρονος Τούρκος κακοποιός είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την 11η Σεπτεμβρίου 2023, λίγες μέρες μετά την εκτέλεση των έξι ομοεθνών του.

«Πρόκειται για έναν άνθρωπο με αρχηγικό προφίλ και ιδιαίτερα αδίστακτο, ο οποίος για να δει την πόρτα της ελευθερίας θα μπορούσε να αιματοκυλίσει τις φυλακές», αναφέρει στη «R» αστυνομικός που με γνώση των ερευνών, σκιαγραφώντας την εγκληματική προσωπικότητα του 32χρονου.

Τα εύλογα ερωτήματα

Αυτό, ωστόσο, που προβλημάτισε τους αστυνομικούς, είναι όχι μόνο πώς μπήκε ένα λειτουργικό όπλο με γεμιστήρα στο εσωτερικό των φυλακών, αλλά και πώς ο άνθρωπος που το παρέλαβε, το έθαψε στο προαύλιο χωρίς κανείς να αντιληφθεί την κίνησή του. Παράλληλα, ένα σοβαρό ερώτημα στο οποίο οι αστυνομικοί προσπαθούν να δώσουν απάντηση, είναι πώς οι εν λόγω κρατούμενοι, μέλη της τουρκικής μαφίας, καταφέρνουν να διατηρούν ένα δίκτυο ανθρώπων εκτός φυλακών.

Εκτός των άλλων, με τη συγκεκριμένη απόπειρα απόδρασης, αποδεικνύεται ότι παρά τη «χαρτογράφηση» που έχουν κάνει τόσο το ελληνικό FBI όσο και η ΕΥΠ στα μέλη της τουρκικής μαφίας, κάποια πρόσωπα έχουν καταφέρει να βρίσκονται κάτω από το «ραντάρ» των Αρχών και να κινούνται με ευκολία, στήνοντας ακόμη και σήμερα «δουλειές» στο εσωτερικό της χώρας.