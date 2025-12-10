Γιάννης Μπέζος & Άντον Τσέχωφ: Μια απολαυστική κωμική συνάντηση!

Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά

Newsbomb

Γιάννης Μπέζος & Άντον Τσέχωφ: Μια απολαυστική κωμική συνάντηση!
PATROKLOS SKAFIDAS
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, από τις 12 Δεκεμβρίου και μας προσκαλεί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ, παρουσιάζοντας τις «ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ» (Γελώντας με τον Τσέχωφ)!

Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα – «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» – ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα!

2018cpatroklosskafidas.jpg
1968cpatroklosskafidas.jpg

Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά.

1971cpatroklosskafidas.jpg

Γέλιο, παρεξηγήσεις και αλήθειες που (δεν) λέγονται… μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσέχωφ!

1911cpatroklosskafidas.jpg

Πρεμιέρα: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2015

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-blaberes-synepeies-tou-gamou/

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας

Συντελεστές
Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος
Σκηνικά: Άννα Ζούλια
Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας
Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης/Μαύρα Γίδια

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Μια Συμπαραγωγή των Ι.ΜΠΕΖΟΣ και Σια Ε.Ε. και Happy Productions

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο μέρες στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

16:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα Vodafone Institute: Μόλις 3 στους 10  Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία του περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

16:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία: Κοριτσάκι με καρκίνο χτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Party με τον Πασχάλη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ