Γιάννης Μπέζος & Άντον Τσέχωφ: Μια απολαυστική κωμική συνάντηση!

Ο Γιάννης Μπέζος επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Άνεσις, από τις 12 Δεκεμβρίου και μας προσκαλεί σε ένα απολαυστικό ταξίδι στον κόσμο του Αντόν Τσέχωφ, παρουσιάζοντας τις «ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ» (Γελώντας με τον Τσέχωφ)!

Τρία αριστουργηματικά κωμικά μονόπρακτα – «Οι Βλαβερές Συνέπειες του Καπνού», «Η Αρκούδα» και «Η Πρόταση Γάμου» – ενώνονται σε μια παράσταση γεμάτη παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, ανατροπές, ευφυές χιούμορ και καυστική κοινωνική σάτιρα!

Ο Γιάννης Μπέζος υπογράφει τη μετάφραση και τη σκηνοθεσία, ενώ πρωταγωνιστεί ο ίδιος, πλαισιωμένος από μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών, φέρνοντας τον Τσέχωφ στο σήμερα με μια σύγχρονη, φρέσκια και απολαυστική ματιά.

Γέλιο, παρεξηγήσεις και αλήθειες που (δεν) λέγονται… μέσα από το αξεπέραστο χιούμορ του Τσέχωφ!

Πρεμιέρα: Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2015

Παραστάσεις: Παρασκευή 21:30, Σάββατο 18:00, Κυριακή 21:00, Δευτέρα 20:00, Τρίτη 21:00

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-blaberes-synepeies-tou-gamou/

Παίζουν: Γιάννης Μπέζος, Δάφνη Κιουρκτσόγλου, Ντένια Στασινοπούλου, Δημήτρης Φιλιππίδης, Ηρακλής Κρομμύδας

Συντελεστές

Μετάφραση/Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Κατερίνα Παπανικολάου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης/Μαύρα Γίδια

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Μια Συμπαραγωγή των Ι.ΜΠΕΖΟΣ και Σια Ε.Ε. και Happy Productions