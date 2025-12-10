Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση στο Μιλάνο, στάθηκε στις αλλαγές που έχει φέρει ο coach Ποέτα στην Αρμάνι και υποκλίθηκε σε Μεσίνα και Ομπράντοβιτς.  -Εκτός αποστολής Όσμαν και Χολμς.

Newsbomb

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για την πολύ κρίσιμη αυριανή αναμέτρηση στο Μιλάνο με την Αρμάνι, με τον Εργκίν Αταμάν να μη μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τσέντι Όσμαν και Ρισόν Χολμς.

«Δυστυχώς ο Όσμαν δεν θα παίξει αύριο. Περίμενα ότι θα έπαιζε, αλλά οι γιατροί μου είπαν χθες ότι δε θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Χολμς πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα παίξει. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τραυματισμό, έμεινε εκτός για μεγάλο διάστημα και ελπίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Και είναι σημαντικό να είναι έτοιμος να παίξει καλά. Πρέπει πρώτα να προπονηθεί καλά 2-3 φορές και μετά να μπει να παίξει» είπε χαρακτηριστικά ο coach των «πρασίνων».

Στη συνέχεια μίλησε για τον αγώνα με την Αρμάνι. «Είναι ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι γιατί στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν εύκολα ματς. Σίγουρα η Αρμάνι είναι πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλό ρόστερ και νομίζω πως μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final-4. Δεν ξεκίνησαν καλά λόγω τραυματισμών, αλλά τώρα έχω δει ότι πολλοί παίκτες επέστρεψαν. Όπως ο Νίμπο, ο Λέντει και ο Γκούντουριτς και ο Σιλντς.

Έχουμε όμως και εμείς πολύ καλό ρόστερ και θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά και σωστά για να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Όλοι λένε ότι η Αρμάνι είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είναι πολύ καλή ομάδα και δεν είναι σε κακή κατάσταση στη βαθμολογία».

Όσο για την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Αρμάνι και το τι έχει αλλάξει ο Ποέτα είπε: «Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει η ομάδα. Ο Ποέτα είναι βοηθός του Μεσίνα για μεγάλο διάστημα. Δε μπορείς να αλλάξει πολλά. Και είναι έξυπνος προπονητής. Δε μπορεί να πάρει μια ομάδα και ξαφνικά να τα αλλάξει όλα. Είναι κακό για την ομάδα.

Ο Ποέτα επίσης είναι τυχερός γιατί επέστρεψαν οι τραυματίες, ξέρει τα συστήματα, ξέρει την ομάδα, έχει δουλέψει με τον Μεσίνα. Που μαζί με τον Ζέλικο είναι οι καλύτεροι προπονητές στην ιστορία της διοργάνωσης. Έχει μάθει πολλά από τον Μεσίνα και τώρα θα βάλει πολλές από τις ιδέες του και θα δώσει και κίνητρο στους παίκτες του.

Άλλαξε λίγο το rotation της ομάδας, όπως με την περίπτωση του Ντάντσον. Οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια και αυτό συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Χάσαμε πολλά παιχνίδια όταν παίζαμε χωρίς σέντερ και όταν πήραμε σέντερ παίξαμε πολύ καλύτερα. Ένα κακό ματς κάναμε και χάσαμε. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι πήραμε αποφάσεις αλλά οι παίκτες κρίνουν το αποτέλεσμα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο μέρες στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

16:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα Vodafone Institute: Μόλις 3 στους 10  Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία του περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

16:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία: Κοριτσάκι με καρκίνο χτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Party με τον Πασχάλη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ