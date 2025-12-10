Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

Πώς σας παγιδεύουν οι επιτήδειοι και πώς να προστατευτείτε

Newsbomb

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου
UNSPLASH.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία νέα τακτική – παγίδα που κερδίζει έδαφος τελευταία είναι η εξαπάτηση χρηστών ώστε να μοιραστούν την οθόνη του κινητού τους κατά τη διάρκεια μίας βιντεοκλήσης.

Η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, που προστέθηκε στο WhatsApp από το 2023, χρησιμοποιείται πλέον από επιτήδειους για να κλέψουν προσωπικά δεδομένα, ταυτότητες και χρήματα χωρίς να το καταλάβετε, όπως προειδοποιεί ο Κρίστιαν Αλί Μπράβο από την ομάδα της παγκόσμιας εταιρίας ψηφιακής ασφάλειας ESET.

Τέτοια περιστατικά έχουν αναφερθεί σε διάφορα σημεία του κόσμου, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ινδία και το Χονγκ Κονγκ, όπου ένα θύμα έχασε τουλάχιστον 5,5 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (πάνω από 600.000 ευρώ) σε μία οργανωμένη απάτη.

Πώς σας παγιδεύουν

Οι απατεώνες δεν χρειάζεται να είναι γνώστες της πληροφορικής, αρκεί να ξέρουν πώς να σας χειραγωγήσουν ψυχολογικά. Στόχος τους είναι να σας κάνουν να εμπιστευτείτε ή να πανικοβληθείτε, ώστε να ενεργήσετε χωρίς να σκεφτείτε. μία τυπική τακτική που ακολουθούν είναι η εξής:

  • Η κλήση

Όλα αρχίζουν με μία βιντεοκλήση WhatsApp από άγνωστο αριθμό. Ο απατεώνας προσποιείται ότι είναι εκπρόσωπος τράπεζας ή υπηρεσίας, τεχνικός υποστήριξης WhatsApp / Meta, ή ακόμη και φίλος ή συγγενής σε κίνδυνο. Για να φαίνονται νόμιμοι, πλαστογραφούν τοπικό αριθμό τηλεφώνου. Η βιντεοκλήση μπορεί να είναι απενεργοποιημένη, σκοτεινή ή θολή για να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα.

  • Το πρόβλημα

Δημιουργούν την αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι επείγον: ισχυρίζονται ότι υπάρχει μη εξουσιοδοτημένη χρέωση στην κάρτα σας, μία ενεργή συνεδρία σε άλλη συσκευή που πρέπει να κλείσει, ένα βραβείο που κερδίσατε και που χρειάζεται επαλήθευση ή ότι ο λογαριασμός σας κινδυνεύει να ανασταλεί. Ο στόχος είναι να σας κάνουν να ενεργήσετε χωρίς σκέψη.

  • Κοινή χρήση οθόνης

Στη συνέχεια, οι απατεώνες σάς ζητούν να μοιραστείτε την οθόνη του τηλεφώνου, με το πρόσχημα ότι θα σας «βοηθήσουν» εξ αποστάσεως να επιλύσετε το πρόβλημα. Μπορεί να σας προτρέψουν να εγκαταστήσετε νόμιμες εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης (π.χ. AnyDesk, TeamViewer). Μόλις το κάνετε, όλα τα εισερχόμενα μηνύματα και οι επαληθευτικοί κωδικοί γίνονται ορατοί.

  • Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα

Με την οθόνη σας ορατή σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να κλέψουν κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς 2FA και κωδικούς μίας χρήσης (OTP), να τραβήξουν στιγμιότυπα οθόνης ή να σας πείσουν να ανοίξετε την τραπεζική σας εφαρμογή και να κάνετε μεταφορές. Όλα στο όνομα της «διόρθωσης» του προβλήματος. Επίσης, μπορούν να σας εξαπατήσουν ώστε να εγκαταστήσετε κακόβουλο λογισμικό (π.χ. keyloggers) που καταγράφει ευαίσθητα δεδομένα.

  • Κλοπή λογαριασμών και χρημάτων

Αφού αποκτήσουν κωδικούς και τραπεζικά δεδομένα, οι επιτήδειοι μπορούν να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να καταλάβουν λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα και να συνεχίσουν την απάτη υποδυόμενοι εσάς για να βάλουν στο «στόχαστρο» τους γνωστούς σας.

Πώς να προστατευτείτε

Η απάτη είναι αποτελεσματική επειδή εκμεταλλεύεται τρία ισχυρά στοιχεία: Την εμπιστοσύνη (π.χ. μία βιντεοκλήση από φαινομενικά αξιόπιστο φορέα), την επείγουσα ανάγκη (δημιουργούμενη από ένα πλαστό πρόβλημα) και τον έλεγχο (που παρέχεται μέσω λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης ή εργαλείου απομακρυσμένης πρόσβασης). Αυτός ο συνδυασμός δίνει στους εγκληματίες σχεδόν πλήρη ορατότητα στο τηλέφωνό σας.

Η προστασία από αυτήν την απάτη εξαρτάται περισσότερο από την ευαισθητοποίηση και την πειθαρχία παρά από τα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας. Με αυτό κατά νου, ακολουθήστε τις παρακάτω βασικές πρακτικές:

Ποτέ μη μοιράζεστε την οθόνη σας με κάποιον που δεν γνωρίζετε προσωπικά, ειδικά κατά τη διάρκεια ανεπιθύμητης κλήσης. Αν λάβετε κλήση από άγνωστο αριθμό και ο καλών ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί τράπεζα, πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών ή άλλον φορέα, κλείστε και επικοινωνήστε απευθείας με τον φορέα μέσω επαληθευμένου καναλιού επικοινωνίας.

Ποτέ μην δίνετε τους κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς επαλήθευσης ή άλλα προσωπικά / οικονομικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Οι τράπεζες και υπηρεσίες δεν θα ζητήσουν ποτέ τέτοιες πληροφορίες μέσω ανεπιθύμητων κλήσεων ή μηνυμάτων.

Αποφύγετε την εγκατάσταση εφαρμογών απομακρυσμένης πρόσβασης κατόπιν αιτήματος αγνώστων, εργαλεία όπως AnyDesk ή TeamViewer μπορούν να παραχωρήσουν πλήρη έλεγχο της συσκευής σας.

Μην πιστεύετε αμέσως ό,τι σας λέει ο άλλος. Ψάξτε μόνοι σας σε επίσημες πηγές για να επαληθεύσετε τις «ανησυχητικές» πληροφορίες. Οι απατεώνες θα προσπαθήσουν να σας πιέσουν και να σας προκαλέσουν πανικό, αντισταθείτε στην παρόρμηση να δράσετε άμεσα. Πάρτε μία βαθιά ανάσα και σκεφτείτε.

Αν κάποιος ισχυριστεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τον τραπεζικό σας λογαριασμό ή ότι φίλος / συγγενής «έχει μπλέξει», επικοινωνήστε πρώτα απευθείας με την τράπεζα ή το πρόσωπο μέσω άλλου, επαληθευμένου καναλιού πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ενεργοποιήστε την επαλήθευση δύο παραγόντων (2FA) στο WhatsApp: Ρυθμίσεις → Λογαριασμός → Επαλήθευση δύο βημάτων → Ενεργοποίηση / Ρύθμιση PIN. Ακόμη κι αν οι επιτήδειοι αποκτήσουν τα στοιχεία σύνδεσης, θα χρειάζονται τον δεύτερο παράγοντα για να εισέλθουν στον λογαριασμό σας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο μέρες στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

16:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα Vodafone Institute: Μόλις 3 στους 10  Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία του περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

16:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία: Κοριτσάκι με καρκίνο χτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Party με τον Πασχάλη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ