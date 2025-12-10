Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε προς την Πενσυλβάνια
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθε... αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας στο Air Force One την Τρίτη, προκαλώντας γέλωτα και σχόλια.
Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήθηκε από την πόρτα του μπάνιου που άνοιξε ένας υπάλληλος, ο οποίος έβγαινε εκείνη την ώρα.
Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε προς την Πενσυλβάνια και ετοιμαζόταν να μιλήσει στους δημοσιογράφους.
«Γεια, είναι κάποιος εκεί μέσα», είπε ο Τραμπ προκαλώντας γέλια. Χτύπησε την πόρτα. «Βγες έξω», είπε ακόμη.
Το άτομο που βρισκόταν μέσα προσπάθησε να ανοίξει ξανά την πόρτα, αλλά ο Τραμπ ήταν εκεί. Ο παγιδευμένος χρήστης της τουαλέτας έκανε μια ακόμη προσπάθεια να ξεφύγει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Τραμπ διατήρησε την ατμόσφαιρα χαλαρή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.