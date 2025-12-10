Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθε... αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας στο Air Force One την Τρίτη, προκαλώντας γέλωτα και σχόλια.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ χτυπήθηκε από την πόρτα του μπάνιου που άνοιξε ένας υπάλληλος, ο οποίος έβγαινε εκείνη την ώρα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε προς την Πενσυλβάνια και ετοιμαζόταν να μιλήσει στους δημοσιογράφους.

«Γεια, είναι κάποιος εκεί μέσα», είπε ο Τραμπ προκαλώντας γέλια. Χτύπησε την πόρτα. «Βγες έξω», είπε ακόμη.

Το άτομο που βρισκόταν μέσα προσπάθησε να ανοίξει ξανά την πόρτα, αλλά ο Τραμπ ήταν εκεί. Ο παγιδευμένος χρήστης της τουαλέτας έκανε μια ακόμη προσπάθεια να ξεφύγει, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ διατήρησε την ατμόσφαιρα χαλαρή κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

During a flight on Air Force One, Donald Trump was struck by a bathroom door opened by a staff member exiting the compartment.



The incident occurred on Tuesday evening as the U.S. president was en route to Pennsylvania and preparing to speak with journalists. pic.twitter.com/bMqRSX5wOs — NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2025

Διαβάστε επίσης