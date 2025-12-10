ΗΠΑ: Θα περνούν «από κόσκινο» τα social media των τουριστών που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητούν στο εξής πενταετές ιστορικό χρήσης κοινωνικών δικτύων από τους τουρίστες πριν από την είσοδό τους στη χώρα

ΗΠΑ: Θα περνούν «από κόσκινο» τα social media των τουριστών που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα
Τουρίστες από δεκάδες χώρες θα μπορούσαν να κληθούν σύντομα να παρέχουν πενταετές ιστορικό χρήσης κοινωνικών δικτύων ως προϋπόθεση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με μια νέα πρόταση που παρουσίασαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με τους New York Times, το εξεταζόμενο μέτρο θα επηρεάσει άτομα από δεκάδες χώρες που δικαιούνται να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, εφόσον έχουν λάβει ηλεκτρονικά σχετική άδεια ταξιδιού. Μεά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κινηθεί προς την αυστηροποίηση των συνόρων των ΗΠΑ γενικότερα - επικαλούμενος την εθνική ασφάλεια ως βασικό λόγο.

Οι αναλυτές λένε ότι το νέο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για τους πιθανούς επισκέπτες ή να πλήξει τα ψηφιακά τους δικαιώματα και τις ελευθερίες τους. Οι ΗΠΑ αναμένουν μεγάλη εισροή ξένων τουριστών τον επόμενο χρόνο, καθώς φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου ανδρών μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Το έγγραφο της πρότασης υποβλήθηκε από την Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία (CBP) και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), του οποίου αποτελεί μέρος η υπηρεσία. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δημοσιεύτηκε στο Federal Register, το επίσημο περιοδικό της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η πρόταση αναφέρει ότι «οι αιτούντες ESTA θα πρέπει να παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσής τους από τα τελευταία 5 χρόνια», χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες θα απαιτούνται.

Η υπάρχουσα ESTA απαιτεί συγκριτικά περιορισμένο αριθμό πληροφοριών από τους ταξιδιώτες, καθώς και μια εφάπαξ πληρωμή 40 δολαρίων. Είναι προσβάσιμη σε πολίτες περίπου 40 χωρών - συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας - και τους επιτρέπει να επισκεφθούν τις ΗΠΑ πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου δύο ετών.

Εκτός από τη συλλογή πληροφοριών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το νέο έγγραφο προτείνει τη συλλογή των αριθμών τηλεφώνου και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός αιτούντος που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε και 10 χρόνια αντίστοιχα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέλη της οικογένειάς του.

Το κείμενο παραθέτει ένα εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, με τίτλο «Προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών από Ξένους Τρομοκράτες και Άλλες Απειλές κατά της Εθνικής Ασφάλειας και της Δημόσιας Ασφάλειας».

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προηγουμένως απαιτήσει από τους ξένους υπηκόους να δημοσιοποιούν τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν υποβάλλουν αίτηση για φοιτητικές βίζες ή βίζες H1B για ειδικευμένους εργαζόμενους - η τελευταία εκ των οποίων πλέον συνεπάγεται και πολύ υψηλότερο τέλος.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να αυστηροποιήσει τα σύνορα, αξιωματούχοι δήλωσαν πρόσφατα ότι η υπάρχουσα ταξιδιωτική απαγόρευση - που επηρεάζει 19 χώρες στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Καραϊβική - θα μπορούσε σύντομα να επεκταθεί. Αυτή η κίνηση ανακοινώθηκε μετά την επίθεση με πυροβολισμούς εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, στην οποία κατονομάστηκε ως ύποπτος ένας Αφγανός.

Οι ειδικοί έχουν τονίσει προηγουμένως ότι οι αλλαγές στις ταξιδιωτικές πολιτικές που εισήχθησαν υπό τον Τραμπ είχαν αντίκτυπο στην αμερικανική τουριστική βιομηχανία. Νωρίτερα φέτος, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ήταν η μόνη από τις 184 οικονομίες που ανέλυσε και η οποία αναμένεται να δει μείωση στις δαπάνες των διεθνών επισκεπτών το 2025.

Άλλες πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται επίσης να επηρεάζουν τον τουρισμό στη χώρα, όπως το γεγονός ότι πολλοί Καναδοί μποϊκοτάρουν τα ταξίδια στις ΗΠΑ ως μορφή διαμαρτυρίας κατά των δασμών του Τραμπ.

Ο Οκτώβριος σηματοδότησε τον 10ο συνεχόμενο μήνα μείωσης του αριθμού των Καναδών ταξιδιωτών στις ΗΠΑ. Στο παρελθόν, οι Καναδοί αποτελούσαν περίπου το ένα τέταρτο όλων των διεθνών επισκεπτών στις ΗΠΑ, δαπανώντας περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών.

