Μια Κύπρια φοιτήτρια κατακτά τον κόσμο του διαστήματος

Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου ονείρου της, να κατακτήσει το διάστημα και να καταστεί η πρώτη Κύπρια αστροναύτης, έκανε η 21χρονη Ελένη Χαρίτωνος, η οποία φοιτά στο δεύτερο έτος, στο τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης.

Η Ελένη Χαρίτωνος επιλέγηκε ανάμεσα σε υποψήφιους από πολλές χώρες, για να παρακολουθήσει την ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση, ως Αναλογική Αστροναύτης, με πρώτη της αποστολή τον Ερευνητικό Σταθμό LunAres, στην Πολωνία, όπου θα πραγματοποιήσει τη δική της έρευνα με θέμα «Πανδημίες στο Διάστημα», υπό την επίβλεψη του Δρ. Luke Daly, λέκτορα στο Planetary Geoscience στη Σχολή Γεωγραφικών & Γήινων Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες σε αναλογικές αποστολές, πραγματοποιούν δοκιμές πεδίου, δηλαδή προσομοιώσεις που έχουν φυσικές ομοιότητες με τα ακραία διαστημικά περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό η νεαρή Κύπρια αναμένεται να περάσει από όλα τα στάδια της εκπαίδευσης ενός κανονικού αστροναύτη, ακολουθώντας στην ουσία τα χνάρια του Αύγουστου Πανταζίδη, του πρώτου Έλληνα υποψήφιου αστροναύτη, ο οποίος έλαβε μέρος σε αυτή την αποστολή στο παρελθόν.

Όπως δήλωσε η 21χρονη Ελένη Χαρίτωνος μετά την τεράστια αυτή επιτυχία, η επιλογή της ως Αναλογική Αστροναύτης, ανοίγει στην ουσία την πόρτα που θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην επίτευξη του τελικού της στόχου, να καταστεί η πρώτη Κύπρια Αστροναύτης, τοποθετώντας τη χώρα μας ψηλά στο χάρτη του διαστήματος. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα η Κύπρος να καταστεί σύντομα κράτος-μέλος της ESA (European Space Agency / Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος).

Η ίδια αποκάλυψε μάλιστα, ότι μέσα από την μελέτη και την έρευνα της για τη βιομηχανία του διαστήματος, ίδρυσε την οργάνωση «Φοιτητές του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης για την Εξερεύνηση και την Ανάπτυξη του Διαστήματος» (Glasgow University Students for the Exploration and Development of Space - GUSEDS), η οποία συνδέεται με τον διεθνή οργανισμό SEDS στις ΗΠΑ, που στόχο έχει να καταστήσει το Διάστημα προσβάσιμο σε όλους. Το GUSEDS αποτελείται από 100 φοιτητές με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη ενός ανθρώπινου πολιτισμού στον Άρη, διοργανώνοντας παράλληλα εκδηλώσεις με επαγγελματίες του κλάδου από τη Διαστημική Υπηρεσία NASA και εταιρείες όπως η Boeing.

Για τη δράση της αυτή και τη γενικότερη συνεισφορά της στην διαστημική κοινότητα, η Ελένη Χαρίτωνος τιμήθηκε με το National UKSEDS βραβείο «Student of the Year 2021».

ΠΗΓΗ sigmalive.com

