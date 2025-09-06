Γύπες κατασπαράζουν πρόβατο στην Πάφο - Τρομακτικό βίντεο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες, το Τμήμα Δασών στην Κύπρο με ανάρτηση του αναδεικνύει το πολύχρονο έργο του για τη διάσωση και προστασία του εμβληματικού αυτού είδους στην Κύπρο.

Από το 1992 λειτουργεί και συντηρεί την ταΐστρα γυπών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου, μια δράση που για 33 χρόνια αποτελεί βασικό πυλώνα στη διατήρηση του γύπα, αλλά και στη γενικότερη προστασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας των κυπριακών δασών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sigmalive.

Όπως θα δείτε στο βίντεο του κυπριακού μέσου, τα μέλη του Τμήματος Δασών τοποθετούν το πρόβατο στην ταίστρα και μετά από λίγο οι γύπες φτάνουν στο σημείο για να φάνε.

Η ανάρτηση του Τμήματος Δασών

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες

Η ταΐστρα στον Άγιο Ιωάννη Πάφου: 33 χρόνια δράσης του Τμήματος Δασών

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, (1992), το Τμήμα Δασών διατηρεί και λειτουργεί την ταΐστρα γυπών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου, με αποκλειστικά δικούς του πόρους, προσωπικό και προϋπολογισμό. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Η ταΐστρα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση και διάσωση του γύπα στην Κύπρο, αλλά και για τη γενικότερη προστασία της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Το Τμήμα Δασών παραμένοντας προσηλωμένο στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο ήταν το πρώτο που ανέλαβε δράσεις για τη σωτηρία του γύπα πριν από 33 χρόνια μελετώντας την βιολογία και οικολογία του είδους στο νησί μας, καταγράφοντας τόσο ιστορικά δεδομένα, όσο και τις περιοχές αναπαραγωγής, κουρνιάσματος τροφοληψίας και υδροληψίας του.

Με αφοσίωση και συνέπεια, το Τμήμα συνεχίζει να στηρίζει τη φύση της Κύπρου, διασφαλίζοντας ότι ο γύπας καθώς και άλλα σπάνια είδη αρπακτικών θα συνεχίσουν να ομορφαίνουν τα Κυπριακά δάση και ουρανό.

Τα πλάνα είναι από την ταΐστρα με ολόκληρο τον πληθυσμό που ζει σήμερα στο νησί (πουλιά που εισάχθηκαν στην Κύπρο καθώς και κυπριακά) να τρέφονται από τροφή που τους παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και νερό που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση τους.