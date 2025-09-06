Γύπες κατασπαράζουν πρόβατο στην Πάφο - Τρομακτικό βίντεο

«Από το 1992 η ταΐστρα»

Newsbomb

Γύπες κατασπαράζουν πρόβατο στην Πάφο - Τρομακτικό βίντεο
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες, το Τμήμα Δασών στην Κύπρο με ανάρτηση του αναδεικνύει το πολύχρονο έργο του για τη διάσωση και προστασία του εμβληματικού αυτού είδους στην Κύπρο.

Από το 1992 λειτουργεί και συντηρεί την ταΐστρα γυπών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου, μια δράση που για 33 χρόνια αποτελεί βασικό πυλώνα στη διατήρηση του γύπα, αλλά και στη γενικότερη προστασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας των κυπριακών δασών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sigmalive.

Όπως θα δείτε στο βίντεο του κυπριακού μέσου, τα μέλη του Τμήματος Δασών τοποθετούν το πρόβατο στην ταίστρα και μετά από λίγο οι γύπες φτάνουν στο σημείο για να φάνε.

Η ανάρτηση του Τμήματος Δασών

Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες

Η ταΐστρα στον Άγιο Ιωάννη Πάφου: 33 χρόνια δράσης του Τμήματος Δασών

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, (1992), το Τμήμα Δασών διατηρεί και λειτουργεί την ταΐστρα γυπών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου, με αποκλειστικά δικούς του πόρους, προσωπικό και προϋπολογισμό. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται αδιάλειπτα.

Η ταΐστρα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση και διάσωση του γύπα στην Κύπρο, αλλά και για τη γενικότερη προστασία της βιοποικιλότητας και της ισορροπίας των οικοσυστημάτων.

Το Τμήμα Δασών παραμένοντας προσηλωμένο στην προστασία της βιοποικιλότητας στην Κύπρο ήταν το πρώτο που ανέλαβε δράσεις για τη σωτηρία του γύπα πριν από 33 χρόνια μελετώντας την βιολογία και οικολογία του είδους στο νησί μας, καταγράφοντας τόσο ιστορικά δεδομένα, όσο και τις περιοχές αναπαραγωγής, κουρνιάσματος τροφοληψίας και υδροληψίας του.

Με αφοσίωση και συνέπεια, το Τμήμα συνεχίζει να στηρίζει τη φύση της Κύπρου, διασφαλίζοντας ότι ο γύπας καθώς και άλλα σπάνια είδη αρπακτικών θα συνεχίσουν να ομορφαίνουν τα Κυπριακά δάση και ουρανό.

Τα πλάνα είναι από την ταΐστρα με ολόκληρο τον πληθυσμό που ζει σήμερα στο νησί (πουλιά που εισάχθηκαν στην Κύπρο καθώς και κυπριακά) να τρέφονται από τροφή που τους παρέχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς και νερό που αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πιτσιρικάς συνόδευσε τον Κριστιάνο στον αγωνιστικό χώρο και έκλαψε από συγκίνηση

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027»

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το δικό μας μοντέλο δεν είναι πάμε και κλαιγόμαστε στο Λογιστήριο του Κράτους, αλλά αμείβουμε τα στελέχη μας από δικές μας εξοικονομήσεις

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: 65χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού – Βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, δίνει μάχη για τη ζωή

19:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη αντίδραση της Μπεσίκτας για τον Γιαζίτσι

19:16ΚΥΠΡΟΣ

Γύπες κατασπαράζουν πρόβατο στην Πάφο - Τρομακτικό βίντεο

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Θοδωρής Κολυδάς: Η νέα ονοματοδοσία των κακοκαιριών – Ο Byron, η Maya, o Zorbas

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα ήθελε τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ να δώσουν το «παρών» στη σύνοδο της G20

19:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκαλύψη «Φιλελεύθερου» για καλώδιο: Ποια σχέση είχε ο Γερμανός πρώην επίτροπος Γκίντερ Έτιγκερ;

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα 66 εκατομμύρια από ανολοκλήρωτες επενδύσεις την περίοδο 2005-2019

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Κλειστό το κέντρο

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Συμφωνία για ταχεία ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

18:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής - Τι ισχύει με το Κηφισιά - Παναθηναϊκός

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους διαδηλωτές για τις συγκεντρώσεις της ΔΕΘ – Απροσπέλαστο το κέντρο

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς στην Ξάνθη

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: «Πέρασε» με Βλάχοβιτς από τη Ρίγα η Σερβία

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας στη ΔΕΘ: «Βάζουμε τέλος στις παλιές πρακτικές "αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει"»

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

19:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2025 - Live - Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πατάμε γκάζι για να ανατείλει μια νέα τετραετία το 2027»

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος λυράρης Γιώργης Βασιλάκης

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Όλα τα νεότερα, ποιους αφορά, από πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

17:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εφιάλτης για 20χρονη στη Λάρισα: Την ανάγκαζαν να εκδίδεται και την απειλούσαν

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα - Κλειστό το κέντρο

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Το δικό μας μοντέλο δεν είναι πάμε και κλαιγόμαστε στο Λογιστήριο του Κράτους, αλλά αμείβουμε τα στελέχη μας από δικές μας εξοικονομήσεις

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Ραυτόπουλος (1900-1918): Ο άγνωστος, μικρός ήρωας, των Βαλκανικών Πολέμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ