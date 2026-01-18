Κύπρος: Δολοφονήθηκε 41χρονος Βούλγαρος έπειτα από συμπλοκή στην Πάφο

Σε εξέλιξη έρευνα για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης στην Πάφο της Κύπρου, με θύμα άνδρα ηλικίας 41 ετών.

Όπως αναφέρεται, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, γύρω στις 11:40 μ.μ., η Αστυνομία έλαβε πληροφορία για συμπλοκή ατόμων στην περιοχή της Πέγειας. Μέλη της Δύναμης έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν 30χρονο έξω από οικία, ενώ σε μικρή απόσταση βρέθηκε σταθμευμένο όχημα με ζημιές στο μπροστινό μέρος και σπασμένο το πίσω τζάμι.

Σύμφωνα με το sigmalive, λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια περιπολίας, αστυνομικοί εντόπισαν όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα. Ένας από τους επιβαίνοντες έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και συνοδεύθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 41 ετών, υπήκοο Βουλγαρίας. Παρά το γεγονός ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα.

Στο ίδιο όχημα επέβαινε και 28χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου με εκδορές και εγκαύματα τριβής σε διάφορα σημεία του σώματός του και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προέκυψε ότι ο 41χρονος και άλλα τέσσερα πρόσωπα μετέβησαν από τη Λεμεσό στην Πάφο, κατόπιν συνεννόησης με τον 30χρονο, με σκοπό τη διευθέτηση προσωπικών διαφορών. Κατά τη διάρκεια έντονης λογομαχίας, ο 30χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα τον 41χρονο με μαχαίρι.

Ο 30χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις έρευνες για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

