Κύπρος: Τι συμφώνησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμαν, συναντήθηκαν σήμερα και «αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και επί της μελλοντικής πορείας και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ» ενώ συμφώνησαν επί μιας σειράς θεμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τα Ηνωμένα Έθνη οι δύο ηγέτες «συναντήθηκαν σήμερα στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και είχαν μια παραγωγική συζήτηση».

Αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και της μελλοντικής πορείας και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, προστίθεται.

Επίσης, αναφέρεται, συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο για τη σύσταση ενός συμβουλευτικού σώματος για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, συμφώνησαν να εργαστούν για την προετοιμασία ενός σχεδίου για τη διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε όλο το νησί για μια αρχική περίοδο έξι μηνών που θα ανανεωθεί, συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για μια συντονισμένη αντίδραση στην αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού και συμφώνησαν στην σύσταση μιας υποεπιτροπής στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τον καθορισμό προϊόντων που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον, καταλήγει η ανακοίνωση.

UN Press statement



8 May 2026, Nicosia – The Turkish Cypriot and the Greek Cypriot leaders met today at the Residence of the Special Representative of the Secretary-General in Cyprus, Khassim Diagne. The meeting took place in a positive atmosphere, and they had a productive… pic.twitter.com/fB4mjsjReU — UN Cyprus (@UN_CYPRUS) May 8, 2026

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ