«Ταύροι» οι διεθνείς οίκοι για τις αμερικανικές μετοχές

Η Jefferies αναθεώρησε ανοδικά τον στόχο της για τον δείκτη S&P 500 στο τέλος του έτους, τοποθετώντας τον στις 6.600 μονάδες, επικαλούμενη ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και υποχώρηση των ανησυχιών για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.

Προηγουμένως, ο οίκος είχε θέσει τον στόχο στις 5.600 μονάδες, αποτελώντας τη μοναδική επενδυτική τράπεζα που διατηρούσε εκτίμηση κάτω από το ψυχολογικό όριο των 6.000 μονάδων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, οι UBS, Citigroup και HSBC προχώρησαν νωρίτερα μέσα στον μήνα σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών τους για τον S&P 500, αντανακλώντας τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την αυξημένη αισιοδοξία για την πορεία των αγορών.

Ειδικότερα, η UBS τοποθετεί πλέον τον στόχο για το τέλος του 2024 στις 5.600 μονάδες, η Citigroup στις 5.600 μονάδες, ενώ η HSBC αναμένει τον δείκτη στις 5.400 μονάδες. Παράλληλα, η Goldman Sachs διατηρεί τον στόχο της στις 6.000 μονάδες, ενώ η Bank of America έχει αναβαθμίσει την πρόβλεψή της στις 5.500 μονάδες.

Η άνοδος της αγοράς συνεχίζει να καθοδηγείται από τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και το λεγόμενο «Magnificent Seven», ενώ η αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού κλάδου υποδηλώνει ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον, σύμφωνα με τον αναλυτή της Jefferies, Desh Peramunetilleke.

Μετά τη σημαντική διόρθωση του Απριλίου, που πυροδοτήθηκε από τις ανακοινώσεις του Προέδρου Donald Trump για νέους δασμούς ("Liberation Day"), οι αμερικανικές μετοχές ανέκαμψαν, με μοχλό τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και τη συνεχιζόμενη άνθηση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Jefferies εκτιμά ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του S&P 500 θα αυξηθούν κατά σχεδόν 10% το 2024, φθάνοντας τα $267, γεγονός που ενισχύει τις προσδοκίες για ισχυρή κερδοφορία.

Τέλος, ο οίκος διατηρεί την πρόβλεψή του για τρεις επιπλέον μειώσεις επιτοκίων από τη Fed εντός του έτους, με εκκίνηση τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενος τη συγκρατημένη στάση του προέδρου Jerome Powell στο Jackson Hole, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την αγορά εργασίας.